警長招攬傀儡保險代理呃300萬佣　廉署通緝兩名涉案人

廉政公署早前落案起訴一名警長等6人，涉嫌招攬家人、友人及警隊同袍充當傀儡保險代理及投保人，以虛假資料作出投保申請並為保單繳付保費。案件今日(6日)在東區裁判法院提訊，並轉介至區域法院本月27日進行答辯，6人獲准繼續保釋。廉署早前向法庭申請並獲簽發手令，通緝另外兩名涉案人士。

兩名被通緝人士為吳浩麟，永明金融前區域總監及太壽香港前高級分行經理，及戚善惇(前稱戚加彤)，永明金融前保險代理，同為35歲，二人面對共21項罪名，即20項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》；及一項串謀製造虛假文書罪，違反《刑事罪行條例》。廉署早前就有關指控展開調查，其後揭發上述保險佣金詐騙勾當，完成調查後向律政司徵詢法律意見，獲法律意見向8名涉案人士作出檢控，但吳浩麟及戚善惇當時已離開香港。6名早前被落案起訴的被告分別為警長林顯豪，其兄長林振邦、大嫂余曉丹及友人劉臻頤(前稱劉敏儀)，以及事務律師許懿及警員施匡澤，他們分別涉及案中21項欺詐及串謀製造虛假文書罪名。