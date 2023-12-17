警隊今辦招募體驗日　共收逾470份申請

警方今日(17日)在香港警察學院舉辦招募體驗日，招募見習督察及警員。警方表示，是次活動共有1,465人參與，並收到478份即場投考申請，投考人包括本地及海外大專院校的學生及在職人士。

陳杰峰表示，是次招募體驗日反應熱烈，共收到1630名市民報名，有2380人次參與報名各項環節；至中午12時，暫時收到243份申請表格。他指，投考及入職人數有明顯升幅，上個財政年度共收到近8千份投考申請、500多人投身警員；今年4月至11月共 8個月期間，已收到8000多份投考申請、取錄約440名新晉警員，同時正有百多人受訓。

至於在內地招募香港學生投身警隊的進展，陳杰峰指，目前已接觸2800多在內地就學的香港學生，共850多人已報名投考，當中23人正在或將會受訓，另外137人已進入遴選程序。

警方今(17日)晚表示，是次招募日有1,465人參加，並收到478份即場投考申請，分別有108份見習督察職位，337份警員職位及33份輔警警員職位。投考人包括本地及海外大專院校的學生及在職人士。

參與招募日的人士可在投考工作坊體驗模擬小組面試，並透過考官分享，了解考核程序、面試技巧和要求等，增強他們對投考警員的信心。參加者亦可參與體能測試工作坊，嘗試體能測試的考核項目，相關合格成績三個月內有效。