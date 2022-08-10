警隊公布未來兩年四大策略方針 首增「維護國家安全」

新一期警隊刊物《警聲》出版，當中報道警務處長蕭澤頤於7月22日的簡介會上向出席的高級警司及以上職級人員公布《策略方針2022-2024》的詳情。



是次策略規劃過程保留《策略方針2019-2021》中實施的三個策略方針之外，另增加一個全新的策略方針「維護國家安全」。目前警隊4項策略方針分別為：

策略方針一：維護國家安全

策略方針二：應用科技以應付數碼時代的警政需求

策略方針三：與社群共同推動警政

策略方針四：裝備警隊以迎接新的挑戰

蕭澤頤指出，自上次策略規劃過程以來，警隊的作業環境出現急遽變化。新的策略方針旨在為警隊訂立方向，以便警隊能應對當前和未來將出現的挑戰。為達致目標，策略方針和策略規劃過程會有重大改變。蕭澤頤闡述，2019年社會動盪後，維護國家安全已成為中央政府、特區政府及警隊的重大議題。維護國家安全對警隊而言是一個策略議題，因它涉及多個重要範疇，如人力、訓練、辦公設施、社區關係及恐怖主義。維護國家安全與警隊工作息息相關，故成為其中一個策略方針。



蕭澤頤最後強調，是次策略規劃過程可以說是迄今至為重要的一次。警隊必須作好準備，應對未來可能面臨的挑戰。他期待警隊在應對策略性問題上取得重大進展。