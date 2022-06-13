警隊連環活動慶回歸25周年 音樂會今起訂票

警隊為慶祝回歸25年周年，推出多項活動包括音樂會、舊油麻地警署開放日等，為期半年。警務處助理處長郭嘉銓指，會總動員確保多項回歸活動安全和順利完成，而警隊舉行大型活動都安排在七一後舉行。

香港警隊將在7月30及31日舉辦慈善音樂會「樂韻警聲頌銀禧」，由警察樂隊、青年樂團和歌手演出，門票售價為330元及780元，所得收益將全數捐贈至四間機構：九龍樂善堂、香港認知障礙症協會、貓狗領養慈善協會及救狗之家。今日(13日)開始可在警隊的專設網站(http://communityengagement.police.gov.hk)訂票。

另外，今年亦是舊油麻地警署成立100周年，警方將舉行「守法 ·護城 ·百載情」開放日，亦會展出警隊工作及大事等圖片，而在油尖旺民政事務處贊助下，羈留室改成反恐、打擊罪案的「型警解密」互動遊戲室。活動於8月6至7日及13至14日，每日分4個入場時段，報名詳情稍後公布。此外，頭炮活動於6月1至25日舉行1分鐘短片拍攝比賽，而7至11月還有警隊紀錄片、IG拍攝比賽、升旗比賽、警隊博物館展覽、步操大匯演等不同活動。

助理處長郭嘉銓表示疫情下，難估計活動預算和出席人數，強調會按最新防疫措施作安排，又稱會在專設網站上定時公布新安排。對於相關活動的安保工作，他表示：「重大活動都安排在七一後。」又指行動單位正進行行動部署和情報搜集工作，並會總動員確保多項回歸活動安全和順利完成。