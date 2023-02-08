警隊過去3年流失率下跌 鄧炳強：推延遲退休方案留人

警隊的流失率放緩。政府向立法會提交的資料顯示，警隊的流失率過去3年不斷下跌，由2019/20年度的4.46%，下跌至2021/22年度的2.89%，3個年度共流失3094人。當局指流失原因包括退休、辭職、約滿離職及去世等。保安局局長鄧炳強書面回覆議員質詢時表示，警隊已就人力資源制定了周詳計畫，並作出策略性部署，加強招募、人員培訓和職業發展方面等工作。其中警隊之前推出「選擇延遲退休方案」及「繼續服務計畫」，警隊將可在未來十數年間挽留超過1萬7千多名警務人員。

鄧炳強又說，警隊一向採取積極主動的招募策略，以及因應人力資源市場狀況進行招募，包括透過不同媒介及社交媒體作宣傳，並定期舉辦各類型招募活動及計劃例如「警察招募‧體驗日」等，又在本地大學進行「警察大學招募快線」。

警司級以上警員流失率最高

各個職級方面，以警司級或以上的警員流失率最高，但流失率過去三年逐年減少，由2019至2020年度的11.98%流失率，下跌至2020至2021年度的9.95%，而在2021至2022年度，流失率下降至6.95%，3個年度共涉及131名警司級或以上的警員離任。督察級警員流失率過去3年則介乎3.52%至3.85%，流失率同樣下降，3個年度共有276人離任。員佐級警員過去3年則有共2687人離任，流失率介乎2.76%至4.39%；至於招聘方面，警隊2019/20年度共招聘到874人，2020/21年度有754人，2021/22年度則招聘到654人。