警隊3支特殊部隊換新制服 最快七一回歸日改穿

警方鐵路應變部隊、反恐特勤隊及機場特警組3支特殊部隊將更換全新制服，3套設計相同但顏色有別。警方指，現有反恐特勤隊和鐵路應變部隊執勤時所穿著的，與一般軍裝部隊近似，新制服特別使用警徽的底色，以便不同部隊聯合執勤時辨認。相關部隊最快會於七一回歸紀念日，身穿全新制服巡邏，並將展開為期3個月的新制服試驗。

新制服採用透氣物料和立體剪裁，如制服胸口部分用更透氣疏縫物料；肩部、手踭和褲管使用針縫物料，有利警員走動和攀爬，部分位置設有軟墊，令警員在蹲射和長期背住裝備包時候能夠更舒適。新制服亦捨棄「扣鈕」的穿著方式，改用「半拉鏈」，令穿著方便外，警員加穿避彈背心後，亦不會因為背心壓著衣鈕感不適。徵詢前線人員意見，於手臂上和褲管增設了袋子，前者為放置警察記事簿專用的拉鏈袋，後者則是放置彈匣的褲袋。

顏色方面，機場特警組沿用以往的深藍色，反恐特勤隊和鐵路應變部隊則分別使用灰藍色和灰色。