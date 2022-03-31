警隊5千空缺 來年望招募1590人 毋須在港住滿7年 增尿液驗毒測試

香港警務處昨宣布，明日(4月1日)起調整警員、見習督察及輔警警員的入職要求，取消「在港居住7年或以上」規定，申請人只須符合「香港特別行政區永久性居民」的要求便可投考，與其他紀律部隊看齊。

警方人事部招募組警司陳純青表示，受整體勞工市場萎縮、紀律部隊吸引力下降，以及疫情等因素影響，2021至22年度僅招募到170名見習督察及484名學警，是年度招募目標約四成二，其中招聘學警人數較目標少近千人。警方目標下年度招募240名見習督察及1,350名警員，但預計仍十分困難，而目前警隊職位空缺逾5千。陳純青又透露，每年大約有30多名投考者不符合居港7年或以上的要求，期望調整規定後，吸引到長年在內地或海外讀書的港人，或在港出生但年幼時已移居外地人士回流投考。不過，他強調遴選標準無變，包括須通過中英文測試、用粵語面試及做英文筆試等，亦要通過警察學院訓練，強調與市民溝通上不會有不便。

至於在遴選程序中加入尿液驗毒測試，陳純青指並非因警員涉毒而加入相關規定，過去5年只有6名警務人員涉毒被捕，加入驗毒測試只是加強警隊的誠信管理，英國、澳洲等地亦有同樣做法。警隊暫定在今年6月及11月舉行警察招募體驗日，並在今年8及12月出動宣傳車，於各區讓有意投考者即場作小組面試及遴選程序。