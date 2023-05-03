警隊5月5日起調整入職要求　包括取消最低身高體重等 (附申請連結)

警隊近年招聘數字有下降情況。警務處今日(3日)宣布調整3項入職要求，由本周五(5月5日起)，取消最低身高及體重，並增設中英文筆試等，以保持警隊在人力資源市場的競爭力，提升招聘效率。

可戴眼鏡投考 增設中英文筆試

警方指，由5月5日起，警員、見習督察及輔警警員入職要求會作出以下調整：

取消最低身高及體重要求，與其他紀律部隊看齊，原本男性最少要高163厘米、重50公斤；女性最少高152厘米，重42公斤

取消對配戴矯視工具的投考者進行不配戴矯視工具的視覺敏銳度測試，即投考者在配戴眼鏡或隱形眼鏡的情況下通過相關測試，會被視為符合視力要求。至於色覺測試的要求，則維持不變

增設「警員中英文筆試」(筆試)，為投考者提供另外一個符合語文能力要求的途徑。筆試以香港中學文憑考試中英文科第2級為基準，分為中文運用和英文運用兩份試卷。通過筆試的投考者會被視為符合警員職位的語文能力要求，而相關成績永久有效

警稱 與時並進 保持競爭力

警方稱，一向採取積極主動的招募策略，吸引質素卓越及具備作為警務人員所需才能的人士投考。警隊會與時並進，不時檢視招募政策，保持在人力資源市場的競爭力，並會繼續透過不同媒介、社交媒體和各類型活動加強招募宣傳及便利投考人士，如「警察招募‧體驗日」、「警察‧大學招募快線」、輔警招募快線、警「募」直播節目、警隊學長計劃、輔警大學生計劃、志警成計劃以及警察招募同儕計劃等。

有意投考警隊職位人士可按此進入網站遞交申請。