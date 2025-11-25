警高層據報取消出席日領館活動 鄧炳強：按國家政策處理對日行為

日本首相高市早苗涉台言論引發中日關係惡化，日本共同社昨日引述消息人士報道，日本駐香港總領事館計劃12月中旬舉辦活動，香港警方高層原本打算出席，但警方告知在中日關係惡化情況下將缺席。保安局局長鄧炳強今日出席國際水域救援技術交流會議後見記者，被問到是涉及甚麼活動時未有披露細節，行政長官李家超已講得很清楚，特區政府會跟著國家政策處理。鄧炳強說，對於日本的不適合行為，會根據國家政策，決定如何處理下一步行動。

保安局擬禁兩個涉分裂國家行為組織 籲勿以身試法

另外，鄧炳強表示擬根據《維護國家安全條例》，禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在香港運作，他說這兩個組織建立目的是分裂國家及顛覆國家政權，推行所謂「自主」、即是港獨，以及制定所謂香港「憲法」，是破壞國家憲法的根本制度，亦是破壞香港和國家的政權機關。「香港議會」有19名成員已離港及潛逃，被通緝及列為指明潛逃者。另外，該組織一名在港成員較早時涉及煽動意圖被捕及檢控，判刑12個月；「香港民主建國聯盟」亦有4名在港成員，涉及串謀分裂國家罪被拘捕和檢控，正等候法庭程序。這個組織另一名成員早前亦涉呼籲在立法會選舉投白票或不投票，被廉署通緝。他說當正式宣布這兩個組織列為受禁組織之後，任何人以這兩個組織成員行事、意圖煽動他人加入這兩個組織、參與這兩個組織的活動或提供援助等都屬違法，最高判刑是罰款100萬元及判囚14年，呼籲切勿以身試法。