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2024-03-26 13:19:05

警黃大仙打擊非法收數拘13人　涉款370萬元

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黃大仙警區拘捕13人涉非法收數，涉款370萬元。

黃大仙警區拘捕13人涉非法收數，涉款370萬元。

黃大仙警區展開一連5日打擊非法收數活動，在黃大仙及西貢拘捕13人，涉12男1女，年齡介乎19至61歲，他們涉及15宗「刑事毀壞」以及4單「刑事恐嚇」案件，涉及借貸款項一共約370萬元，全部人經調查後，獲准保釋候查。

警方檢獲的物品。 左起黃大仙警區刑事部署理總督察吳秉琛及督察林建宇。 左起黃大仙警區刑事部署理總督察吳秉琛及督察林建宇。 黃大仙警區刑事部署理總督察吳秉琛。 黃大仙警區刑事部督察林建宇

首兩個月區內非法收數案按年升三成

黃大仙警區刑事部署理總督察吳秉琛及督察林建宇交代案情，指警方留意到近日區內非法收數活動有上升趨勢，今年首兩個月有關收數案件按年升三成，經分析黃大仙及西貢警區的非法收數案件，當中包括上門淋紅油、毀壞門鎖及電話恐嚇等，成功鎖定13人，當中包括10名電話登記持有人，及3名派發收數字條的人士，他們無黑社會背景，警方遂在上周一(18日)至周五(22日)採取行動將他們拘捕。

警方指，拘捕13名男女涉嫌與近月於黃大仙區發生的19宗非法收債案件有關。懷疑涉案的集團借貸予借貸人，當借貸人未能及時清還貸款時，該集團成員會致電恐嚇借貸人及派人到借貸人的住所進行滋擾，包括張貼有恐嚇字句的收債字條、毀壞門鎖及淋潑油漆等。調查又發現，有不法分子盜用受害人個人資料，去登記電話號碼，再恐嚇其他欠債人，或開設虛擬銀行戶口以作傀儡戶口之用，目的是清洗犯罪得益。

警方呼籲市民小心管保個人資料，以及慎選財務公司，如有意借貸應向銀行或信譽良好的財務公司申請貸款，借貸時亦需要注意合約的條款及細則，避免誤墮不良借貸陷阱。

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