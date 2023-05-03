警「影住駕」收逾6.8萬宗舉報　提逾2400宗檢控

警方去年啟用首個微信舉報平台「影住駕」，容許市民可以利用手機平台，將車Cam或手機拍下來的相片、影片上傳至「影住駕」，以舉報交通違例事件。在今日(3日)立法會會議上，運輸及物流局局長林世雄以書面答覆議員陳健波的相關提問，林局長指「影住駕」平台推出至上月21日期間，共收到超過6.8萬宗舉報，而截至今年3月底，警方就「影住駕」平台的舉報共發出超過1.9萬張定額罰款通知書，及以傳票作出超過2,400宗檢控。

發逾1.9萬張定額罰款通知書

林世雄指，「影住駕」平台自去年5月推出至今年4月21日期間，共收到逾6.8萬宗舉報，而截至本年3月底，有13,316宗舉報涉及「危險駕駛/不小心駕駛」、8,897宗涉及「沒有遵從道路標記」、12,200宗涉及「橫過連續雙白線」、5,582宗涉及「沒有遵從交通燈的指示」及3,998宗涉及「沒有遵從交通標誌」。