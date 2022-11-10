警「防騙視伏器」單月獲逾7.4萬搜尋 兼職誘大學生呃27萬 網上情緣詐2千萬

詐騙案不斷，不論性別、年齡、學歷都有機會不知不覺跌入騙徒設下詐騙陷阱！有大學生查驗過招聘公司的網址及商業登記仍然墮刷單員騙局，一周內失27萬港元。一名43歲女子墮網上情緣騙案，誤信交友平台認識的愛郎生意受挫，需資金支援，2年間被騙去2,000萬港元。此外，「猜猜我是誰」電話騙案繼續「打不死」，有騙徒利用長者愛子心切行騙。警方9月底在網上推出名為「防騙視伏器」的詐騙陷阱搜尋器，希望減少市民「中伏」機會，截至上月底，市民搜尋逾7.4萬個電話及網頁，一成半結果懷疑是詐騙。 大學生黃小姐(化名)上月收到自稱獵頭公司介紹兼職，只要在網頁的指定按鈕上點擊40下做「優化任務」，就有至少0.25%的佣金，但要她事先墊款，起初最少300元，一日僅賺十多元，但其後所需墊款金額增加。黃小姐前後匯款25次，合共27萬元，最多一次為8萬元，最初曾經賺取約1,000元佣金，但再「加碼」墊支後，仍未能取回本金，直至對方提出要交付3.88萬港元做升級會員後，才發現受騙及報警。黃小姐稱起初也抱懷疑，並非完全貪圖快錢，「查過網址及商業登記，確實有呢間公司，但後來才知道是冒認其他公司的圖像。」她指當中12萬是自己積蓄，原本打算作進修碩士課程費用，其餘10萬元及5萬元則是向媽媽及朋友借用。

四十三歲女子墮網戀騙案失二千萬 除求職騙案，對網上新認識的情人更要加倍留神，否則隨時人財兩失。警方昨指，本月1日接獲一名43歲本地女子報案，表示早前於網上交友平台認識一名男子，並在2020至今年4月間，向對方共轉帳約2,000萬港元，以支援其於外國的生意，隨後該名男子失去聯絡，涉案女子懷疑受騙，遂報警求助。案件列以欺騙手段取得財產，交由屯門警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。 長者連環墮「猜猜我是誰」電騙 本港近日再接連有針對長者的「猜猜我是誰」電騙案件，警方周二在柴灣區拘捕一名39歲姓鄧男子，涉嫌同港島區5宗「猜猜我是誰」的電話騙案有關，其中4名被騙的長者合共損失42萬元。灣仔警區刑事支援隊主管吳熙愉指，4名年齡67至80歲的長者上月以來收到來電，騙徒冒認兒子，訛稱涉及刑事案件被捕急需繳交保釋金，受害人應騙徒要求到港島區交錢，事後聯絡到家人才知受騙。警方經調查後周二於柴灣工廠街埋伏，待83歲長者準備交付3萬元時，拘捕疑犯，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，事主未有損失。 此外，警方分別於周二及周三在香港仔拘捕多4名本地男子，年18至34歲，涉及3宗同類型「猜猜我是誰」電騙案。警方指此類電話騙案的受害人以長者為主，呼籲市民如有懷疑，可致電「防騙易熱線18222」或報警求助。



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