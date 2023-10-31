警11.1推新節目《警聲360》　6分鐘視頻說好香港警察故事

警務處公共關係部將於明日(11月1日)推出全新網上節目《警聲360》。新節目為6分鐘預錄短視頻，逢星期三晚上6時正於警隊Facebook及YouTube以直播方式播放，期間專責人員會與觀眾進行網上即時互動。警方指，新節目《警聲360》的名稱有3重含意，包括逢周三晚上6時正播出、一個6分鐘、即360秒的短視頻綜合節目，以及360度全方位向市民傳遞防罪防騙資訊及說好香港警察故事。

警指 短視頻易於轉發增傳播力

新節目取代原有在10月26日播放最後一集的《警聲直播》，該節目長度約為22分鐘，與傳統半小時電視節目相若。警方指隨著短視頻平台急速興起，相對長視頻，公眾普遍覺得短視頻更為吸引，並易於轉發或轉載內容，令傳播力大增，所以警隊有需要革新節目，形式及長度上作出適當調整，以迎合社交媒體的發展及網民的生活習慣。

新節目《警聲360》每集將由多元化的短視頻組成，每條短視頻長度為1至3分鐘。警方稱，當中包括廣受歡迎的系列及全新創作的內容，務求以故事性、資訊性及趣味性吸引觀眾。除了網上播放外，短視頻亦推送至合作伙伴，包括港台電視頻道、開電視及鳳凰衛視以及線下超過1,500個實體螢幕作播放。警方公共關係部未來將繼續發掘更多社區中的實體螢幕以作播放，進一步增加視頻的覆蓋率。