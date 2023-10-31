熱門搜尋:
萬聖節2023 Apple 冰上火花 雙11 以巴衝突 金球獎 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-31 15:44:45

警11.1推新節目《警聲360》　6分鐘視頻說好香港警察故事

分享：
警方明日推出全新網上節目《警聲360》。(網片截圖)

警方明日推出全新網上節目《警聲360》。(網片截圖)

警務處公共關係部將於明日(111日)推出全新網上節目《警聲360》。新節目為6分鐘預錄短視頻，逢星期三晚上6時正於警隊FacebookYouTube以直播方式播放，期間專責人員會與觀眾進行網上即時互動。警方指，新節目《警聲360》的名稱有3重含意，包括逢周三晚上6時正播出、一個6分鐘、即360秒的短視頻綜合節目，以及360度全方位向市民傳遞防罪防騙資訊及說好香港警察故事。

Ad Block

警指短視頻易於轉發增傳播力

新節目取代原有在10月26日播放最後一集的《警聲直播》，該節目長度約為22分鐘，與傳統半小時電視節目相若。警方指隨著短視頻平台急速興起，相對長視頻，公眾普遍覺得短視頻更為吸引，並易於轉發或轉載內容，令傳播力大增，所以警隊有需要革新節目，形式及長度上作出適當調整，以迎合社交媒體的發展及網民的生活習慣。

新節目《警聲360》每集將由多元化的短視頻組成，每條短視頻長度為1至3分鐘。警方稱，當中包括廣受歡迎的系列及全新創作的內容，務求以故事性、資訊性及趣味性吸引觀眾。除了網上播放外，短視頻亦推送至合作伙伴，包括港台電視頻道、開電視及鳳凰衛視以及線下超過1,500個實體螢幕作播放。警方公共關係部未來將繼續發掘更多社區中的實體螢幕以作播放，進一步增加視頻的覆蓋率。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受