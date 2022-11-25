議員不滿賺近百億仍加價　倡票價調整機制與港鐵盈利掛勾

港鐵「可加可減」票價調整機制將進行每五年一次的檢討，目標是明年首季完成並落實。今日(25日)港鐵代表出席立法會交通事務委員會，就相關議題進行討論。有議員不滿港鐵每年賺錢仍加價，認為票價調整機制應與港鐵盈利掛勾，當賺到一定的數目或出現重大事故，便不可以提出加價申請。
鄧家彪：五年平均賺百億都加價
立法會議員鄧家彪批評，對比香港其他私營運作的公共交通工具集團，港鐵幾乎是「保證加價」的機制，簡直是是匪夷所思，「(港鐵)5年平均賺約90幾、100億，總之利潤一到100億，咩都唔駛講，直頭唔畀加價。」
楊永杰：港鐵賺得多、壞得多、加得多
立法會議員楊永杰則稱：「市民對港鐵有一個印象就係『三多』。賺得多、壞得多同加得多。服務表現要同加價掛鈎，上次荃灣綫壞了全日，係咪可以加入服務表現之中？喺加價機制中，如果一年壞10次，下年就唔可以加價。」
曾任職港鐵的立法會議員張欣宇表示，收到前綫員工反映，港鐵維修車務人手嚴重短缺，部分職位達10%至20%空缺。他表示，立法會向來只就逐件事向港鐵跟進，但無法全盤了解港鐵全年表現，無公開資料看到服務指標，質疑如何監管服務表現，認為票價調整機制是最好工具監督港鐵。
港鐵：方程式某程度反映經濟情況
港鐵香港客運服務總監楊美珍回應時澄清，過去6年中，港鐵有3年沒有加價、1年減價，方程式某程度反映經濟情況，「當然，議員提出其他意見，我哋會一併考慮喺檢討入面，睇下點做得好啲。」