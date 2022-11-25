議員不滿賺近百億仍加價　倡票價調整機制與港鐵盈利掛勾

議員不滿每年賺近百億仍加價，批港鐵賺得多、壞得多、加得多。(資料圖片)

港鐵「可加可減」票價調整機制將進行每五年一次的檢討，目標是明年首季完成並落實。今日(25日)港鐵代表出席立法會交通事務委員會，就相關議題進行討論。有議員不滿港鐵每年賺錢仍加價，認為票價調整機制應與港鐵盈利掛勾，當賺到一定的數目或出現重大事故，便不可以提出加價申請。

鄧家彪：五年平均賺百億都加價

立法會議員鄧家彪批評，對比香港其他私營運作的公共交通工具集團，港鐵幾乎是「保證加價」的機制，簡直是是匪夷所思，「(港鐵)5年平均賺約90幾、100億，總之利潤一到100億，咩都唔駛講，直頭唔畀加價。」