議員促循賣地增政府收入 財爺明言不欲再過分依賴

新一份財政預算案預告未來數年本港續錄得赤字，有立法會議員建議政府從賣地等方面增加收入。財政司長陳茂波指，當局目標是有足夠的土地和公私營樓宇供應，明言不再希望過分依賴地價收入，又指賣地分期付款的建議並非絕對不可行。他並提到，政府將集中推進北部都會區項目，以及不考慮全面開徵陸路離境稅。

陳茂波在宣讀預算案翌日，出席立法會財委會會議簡介內容。選委界周文港關注政府如何更積極進取開源，提到土地收入和印花稅份額是香港很難取代的主要收入，關注政府與其在其他經營收入「左度右度」，會否爭取增加有關收入。經民聯林健鋒指，現時政府賣地進度較慢，關注會否考慮恢復「勾地」制度或拆細地皮出售，甚至提供分期付款等誘因。實政圓桌田北辰直言，很多人見到樓價跌感到「心寒」，質疑為何只停售商業地一年而不包括住宅地。

曾乏土地供應致樓價飛升

陳茂波表示，政府不再希望過分依賴地價收入，目標是有足夠的土地和公、私營樓宇供應，令市民「負擔得到，住得到，住得好」。他說，過去曾因土地供應不足，令樓宇供應不足繼而使樓價飛升，因此未來一、兩年不賣住宅地並不合適，又指政府一定要有土地儲備，造地後毋須急於推出，每次賣地也需要審慎考慮市場情況，冀讓市場預期政府能穩定供應住宅地。陳茂波又說，拆細賣地是政府的計劃方向之一，但個別地塊要發揮規模效益就未必適合，而分期付款的建議也不是絕對不可行。