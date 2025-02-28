議員促循賣地增政府收入 財爺明言不欲再過分依賴

新一份財政預算案預告未來數年本港續錄得赤字，有立法會議員建議政府從賣地等方面增加收入。財政司長陳茂波指，當局目標是有足夠的土地和公私營樓宇供應，明言不再希望過分依賴地價收入，又指賣地分期付款的建議並非絕對不可行。他並提到，政府將集中推進北部都會區項目，以及不考慮全面開徵陸路離境稅。
陳茂波在宣讀預算案翌日，出席立法會財委會會議簡介內容。選委界周文港關注政府如何更積極進取開源，提到土地收入和印花稅份額是香港很難取代的主要收入，關注政府與其在其他經營收入「左度右度」，會否爭取增加有關收入。經民聯林健鋒指，現時政府賣地進度較慢，關注會否考慮恢復「勾地」制度或拆細地皮出售，甚至提供分期付款等誘因。實政圓桌田北辰直言，很多人見到樓價跌感到「心寒」，質疑為何只停售商業地一年而不包括住宅地。
曾乏土地供應致樓價飛升
陳茂波表示，政府不再希望過分依賴地價收入，目標是有足夠的土地和公、私營樓宇供應，令市民「負擔得到，住得到，住得好」。他說，過去曾因土地供應不足，令樓宇供應不足繼而使樓價飛升，因此未來一、兩年不賣住宅地並不合適，又指政府一定要有土地儲備，造地後毋須急於推出，每次賣地也需要審慎考慮市場情況，冀讓市場預期政府能穩定供應住宅地。陳茂波又說，拆細賣地是政府的計劃方向之一，但個別地塊要發揮規模效益就未必適合，而分期付款的建議也不是絕對不可行。
議員問明日大嶼是否胎死腹中
新民黨李梓敬就提到，整份預算案2.8萬字當中未曾提及「明日大嶼」，加上來年停售商業地，關注本身規劃成核心商業區的明日大嶼是否已胎死腹中，以及能否煞停相關前期工作如勘察、顧問費等支出。陳茂波稱，政府會先集中精力全力推進北部都會區項目，因為北都連接深圳、被視為創科發展的「落腳地」，至於明日大嶼的土地規劃要再審視，因疫情後和科技發展使辦公模式轉變，「明日大嶼一定排喺北部都會區之後」，惟現正進行的工作需要繼續完成。
不擬全面開徵陸路離境稅
另外，陳茂波出席聯播電台節目時，有聽眾關注既然增加離境稅為增加收入，何不開徵陸路離境稅針對北上消費港人，亦有人建議每人收取15元陸路離境稅，已能增加一定收入。陳茂波回應稱，開源措施要遵循多項原則，包括用者自付和收窄對一般市民影響，若開徵陸路離境稅影響範圍較大，目前以盡量減少影響一般市民作為考慮因素。對於公務員凍薪但仍有機會透過增薪點加薪，陳茂波表示仍須考慮其工作表現，又指所有經公帑發放薪酬的機構亦會凍薪，希望大家理解。
《基本法》107條提到特區財政要以量入為出為原則，力求收支平衡。陳茂波指，管理公共財政時要從整體出發，收支平衡原則是針對綜合帳目，但不可能在經濟周期中每年獨立計，又說政府有與評級機構溝通，對方重視本港有否掌握好未來發展機會和做法，以及有否令人信服的計劃把赤字收窄甚至回復平衡。