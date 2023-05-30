議員促暑熱警告與極端提示掛鈎 天文台料全年平均氣溫偏高

天文台日前加強酷熱天氣警告服務，當氣溫高達35度，便會透過「我的天文台」應用程式發出「極端酷熱」天氣提示。天文台高級科學主任楊漢賢昨在電台節目稱，未來數日的酷熱或達極端程度，又說去年本港有15日氣溫高達35度，預料今年全年平均氣溫亦會偏高。

踏入夏季本港天氣持續酷熱。天文台表示，颱風瑪娃的外圍下沉氣流正影響中國東南沿岸，預測今日日間酷熱，市區最高氣溫約攝氏34度，新界再高兩三度，局部地區今日稍後會有驟雨，展望未來數日亦持續酷熱。

工友見兩種酷熱制度感疑惑

勞工處早前推出工作暑熱警告，不過半個月來只發出過3次黃色警告。選委界立法會議員、勞聯林振昇相信，政府是否發出警告有其科學根據，又建議勞工處應在天文台發出「極端酷熱」天氣提示後，同時發出警告讓僱員休息，認為休息時間可介乎黃色和紅色警告級別之間。

林振昇向本報解釋，若天氣酷熱而警告系統只依從暑熱指數，或會低估僱員中暑的風險，認為可在現有警告系統基礎下，增設一個與「極端酷熱」天氣提示有關的級別。他又指，有工友會疑惑為何發出「極端酷熱」天氣提示後，仍未能享有休息時間，「想(政府)訂返個簡單準則，(制定)清楚嘅休息時間俾工友參考。」

盼僱主與僱員清楚交代所屬工種

另外，林振昇指勞工處在發出3次工作暑熱警告後，工友普遍都認識警告系統，但仍有工友不清楚自己工種屬輕勞動、中等勞動或重勞動等分類，「自己覺得重，但可能指引是中」。他建議，僱主事前應清楚向僱員交代工種的工作量級別，讓僱員更清晰、毋須自行判斷。