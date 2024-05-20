議員倡公務員設「義工假」 楊何蓓茵稱暫不考慮：要有啲犧牲

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（20日）到立法會出席公務員及資助機構員工事務委員會會議，表示今年第3季推出「公務員義工嘉許計劃」，表揚在參與或推動義工服務方面有卓越表現及貢獻的部門、義工隊及人員，計劃下分設團隊及個人獎項，在義工服務方面有出色表現的現職公務員、政府合約僱員及退休公務員都可獲得嘉許，政府已邀請各政策局及部門在月底前提交提名。

不會成為職位考核因素

勞聯周小松問及會否考慮向公務員增設「義工假」，楊何蓓茵強調義工始終是義務工作，「（公務員）自己要有啲犧牲」，而且公務員假期不遜於私人機構，故公務員如果在假期期間抽出時間進行服務，相信非常符合義工服務的精神，因此暫不考慮提供義工假予公務員。楊何蓓茵亦強調公務員參與義工服務，不會成為職位考核之因素，重申考核只會重視公務員本職工作各方面的能力，包括分析能力、領袖才能等。