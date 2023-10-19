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2023-10-19 20:49:34

議員倡強制的士裝電子支付　政府：行業有獨特生態宜繼續鼓勵引入

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有議員建議強制的士安裝電子支付系統。(資料圖片／陳奕釗攝)

有議員建議強制的士安裝電子支付系統。(資料圖片／陳奕釗攝)

本港現時有多種電子支付工具，有議員建議政府修例，強制的士安裝電子支付系統以方便遊客。運輸及物流局表示，的士行業有其獨特生態，加上部分司機仍認為現金是最方便和直接的收費方式，現階段較適宜繼續通過不同方式，鼓勵業界引入電子支付方式。

部分的士接受八達通支付寶

商界立法會議員嚴剛月初去信立法會交通事務委員會，建議政府修例強制的士安裝電子支付系統，並在一定時間後擴展至巴士、小巴、渡輪和電車等公共交通，以吸引和方便更多遊客來港消費和旅遊。

運輸及物流局今日(19日)回覆指，港府一直鼓勵的士業界引進不同電子支付方式，了解到部分司機已接受包括八達通和支付寶的電子支付方式收車費，市面上亦有召喚的士程式接受乘客用不同電子方式繳付車費，如信用卡、微信支付和支付寶。

嚴剛建議政府修例強制的士安裝電子支付系統。(資料圖片／李睿哲攝) 有議員建議強制的士安裝電子支付系統。(資料圖片／陳奕釗攝) 有議員建議強制的士安裝電子支付系統。(資料圖片／陳奕釗攝) 現時部分的士已接受以八達通繳付車資。(資料圖片／鍾式明攝) 有議員建議強制的士安裝電子支付系統。(資料圖片／蘇文傑攝)
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有司機認為現金便利繳付車租

當局又指，的士行業有其獨特生態，與其他以公司模式營運和管理的公共交通工具有較大分別，亦有部分司機特別是較年長的，仍認為現金是最方便和直接的收費方式，同時便利他們繳付車租和燃料費等。考慮到有關情況，當局認為現階段較適宜繼續通過不同方式，積極鼓勵的士業界引入電子支付方式。

至於其他公共交通工具，運輸及物流局表示，大部分專營巴士已接受信用卡感應式支付，部分專線小巴亦已獲批安裝二維碼支付系統。當局續指，目前已有6條渡輪航線接受八達通以外的電子支付方式，電車也於今年7月起引入二維碼和信用卡感應式支付。

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