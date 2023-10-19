議員倡強制的士裝電子支付　政府：行業有獨特生態宜繼續鼓勵引入

本港現時有多種電子支付工具，有議員建議政府修例，強制的士安裝電子支付系統以方便遊客。運輸及物流局表示，的士行業有其獨特生態，加上部分司機仍認為現金是最方便和直接的收費方式，現階段較適宜繼續通過不同方式，鼓勵業界引入電子支付方式。

部分的士接受八達通支付寶

商界立法會議員嚴剛月初去信立法會交通事務委員會，建議政府修例強制的士安裝電子支付系統，並在一定時間後擴展至巴士、小巴、渡輪和電車等公共交通，以吸引和方便更多遊客來港消費和旅遊。

運輸及物流局今日(19日)回覆指，港府一直鼓勵的士業界引進不同電子支付方式，了解到部分司機已接受包括八達通和支付寶的電子支付方式收車費，市面上亦有召喚的士程式接受乘客用不同電子方式繳付車費，如信用卡、微信支付和支付寶。