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2024-01-12 04:31:54
日報

議員倡提供稅務寬減 立會通過關注中產議案

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中產

不時有意見指中產人士被政府忽略。 (資料圖片)

立法會通過無約束力議員議案，促請政府關注中產需要。多名議員趁下月將公布《財政預算案》，建議提供稅務寬減措施，包括提升子女免稅額、聘請外傭扣稅等。

民建聯陳克勤提到，政府推出的2萬元新生嬰兒獎勵金能惠及中產，但他以有「鑽石王老五」之稱的黨友、會計界黃俊碩為例，他希望拿到6萬元的「大利是」，惟幾個月後仍未有好消息。陳克勤解釋，黃俊碩作為資深會計師，知道就算有6萬元亦養不起3個小朋友，認為事件可見除了金錢支援，要令中產體會政府在各方面都在支援及關心他們。

管浩鳴：不少父母「表面風光  內裡坎坷」

選委界管浩鳴指，很多中產人士要肩負照顧年長父母責任，亦有很多父母為子女前程不惜一擲千金，七除八扣下所剩無幾，可謂「表面風光、內裡坎坷」，倡按通脹水平調高供養父母和撫養子女的免稅額。新民黨何敬康更指，不少中產朋友均稱消費券未到手已「嘔凸」，唯一受惠的福利是長者2元乘車優惠，名副其實交稅多、福利少。

政府：要小心檢視稅務優惠調整

財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應指，政府必須恪守「量入為出、應使則使」的原則，嚴格控制政府開支增長和探討增加收入。他又稱，本港稅率比不少地方低，亦已經提供多項稅務扣減措施，稅務措施只是減輕中產經濟負擔的眾多方法之一，亦未必是最適切及最具效率，在考慮應否制定或調整稅務措施時，須小心審視對公共財政帶來的影響。

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