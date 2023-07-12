議員倡紅隧口展示國家宣傳品　民青局：續善用公共空間宣傳政府信息

政府不時會在建築物外牆和場地展示政府宣傳品，有議員關注當局會否考慮在灣仔告士打道旁、進出海底隧道必經的「隧道入口處休憩花園」，試驗在高車流路段旁設置宣傳品，加強市民對國家認識、建立家國情懷及培養公民意識。民政及青年事務局局長麥美娟表示，政府會繼續善用不同公共空間展示宣傳政府信息。
陳祖恒：有意見倡高車流地點展示國旗
紡織及製衣界立法會議員陳祖恒在立法會書面質詢提到，有意見認為政府未有善用高人流和車流的公共空間，作為政府宣傳和推廣的媒介和途徑，又引述有意見建議政府應在灣仔的「隧道入口處休憩花園」展示國旗，以及與國家發展和歷史相關的宣傳品。
麥美娟：新聞處宣傳手法多樣
麥美娟書面答覆時又提到，政府新聞處宣傳手法多樣，政策局和部門會在轄下場地懸掛大型橫額，如政府建築物、康文署轄下場地和公園、民政事務總署社區會堂和社區中心等，又會在新聞處管理的海報張貼地點，包括公共屋邨、巴士站、行人天橋和隧道等張貼海報，進行宣傳推廣。
另外，麥美娟表示政制及內地事務局去年11月起已推出大型戶外宣傳安排，分階段在不同政府建築物如律政中心、九龍公園和沙田大會堂等地方的外牆展示大型平面宣傳橫額及海報，以擴大向市民《憲法》、《基本法》和「一國兩制」等的宣傳效果。