議員倡試用國產電腦系統避制裁影響　薛永恆：採購國產品牌作平衡

薛永恆表示，政府在採購科技產品時，有聯想及華為等充足的國產品牌可供選擇。(資料圖片)

在今日立法會大會上，多名議員關注在地緣政治影響下，政府的資訊系統保安工作。創新及科技局長薛永恒表示，政府關注網絡安全及資訊保安情況，目前無本港政府部門電腦系統被外國禁用，強調政府在採購科技產品時，有聯想及華為等充足的國產品牌可供選擇。他又指，政府計劃就關鍵基礎設施網絡安全立法，有關工作會年底諮詢公眾。

會上，選委會議員吳傑莊表示，在地緣政治影響下本港有機會因制裁被限制使用外國科技產品，需要及早制定預案防止一旦制裁，影響政府及公共服務運作，工聯會陸頌雄就建議政府未雨綢繆，考慮試用國產或開源電腦系統，預備日後應用。

薛永恆表示，政府關注網絡安全及資訊保安情況，目前無本港政府部門電腦系統被外國禁用，政府在採購資訊科技產品時，亦會兼顧功能及安全性等層面，又指現時國家科技發展一日千里，港府在採購科技產品時，有聯想、華為、杭州華三通信技術等充足的國產品牌可供選擇，採購會平衡功能、兼容性及安全保障等層面。

關鍵基礎設施網絡安全立法工作料年底諮 詢

薛永恒又指，近年網絡攻擊對世界各地關鍵基礎設施的網絡安全帶來重大挑戰，現時本港未有針對關鍵基礎設施、網絡安全的特定法例要求，政府正進行準備工作，透過立法方式，清晰訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，加強香港關鍵基礎設施的網絡安全，在制定相關網絡安全標準時，會參考其他司法管轄區及國際間採用的標準，政府計劃今年底就立法建議進行公眾諮詢。