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本地
2023-12-28 16:58:23

議員倡「禮貌運動」 黃傑龍憂變自我認證：公告天下香港無禮貌

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優質旅遊服務協會主席黃傑龍指，每個地區皆有獨特文化，強調香港一直是以效率為先，不是走熱情路線，但不等同沒有禮貌，認為發起「禮貌運動」要謹慎。（資料圖片）

優質旅遊服務協會主席黃傑龍指，每個地區皆有獨特文化，強調香港一直是以效率為先，不是走熱情路線，但不等同沒有禮貌，認為發起「禮貌運動」要謹慎。（資料圖片）

北上消費成新常態，本地消費市道於聖誕長假期遇重創，有議員指本地服務業應強化服務態度「多啲笑容」，來提升旅客體驗，建議發起全港「禮貌運動」，提升香港待客之道挽回形象。惟業界擔心反會「自我認證」、公告天下香港是一個沒有禮貌的地方，有如「酒樓洗手間貼員工如廁須洗手告示，顧客見到就是認證員工平時不洗手」。

稱香港效率為先  不走熱情路線

優質旅遊服務協會主席黃傑龍指，每個地區皆有獨特文化，強調香港一直是以效率為先，不走熱情路線，但不等同沒有禮貌，認為發起「禮貌運動」要謹慎：「我在酒樓見過一個洗手間貼著員工如廁後必須洗手，管理者覺得自己做了事，但作為顧客，你見到這些就是自我認證員工不洗手，我們是不是想做件事公告天下香港人是無禮貌？」黃傑龍認為不是說沒有需要做，惟不能「一竹篙」指所有行業服務質素差，行內都有人願意做好，強調服務質素一直有提升，「如果你不願意改善自己，基本上都會被市場淘汰」。

聖誕長假消費力比想像中好

聖誕長假剛過去，黃傑龍指出市民消費力疲弱，惟未至於太悲觀，甚至比想像中好，但大家都是寧願儲錢，不願消費，當中聖誕三日假期的市況顯然有較平時星期六、日好，但26日開始市況就突然變得淡靜。他認為行業歸根究柢都要有價值、夠抵、肯改善服務，才會有人願意消費。

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