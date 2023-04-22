議員參觀比亞迪後促政府研究引「雲巴」　李家超：持開放態度

立法會大灣區訪問團今日(22日)繼續第二日行程，考察團早上到訪比亞迪汽車基地後，不少議員都要求政府研究在港引入「雲巴」。特首李家超回應指，運輸及物流局一直積極審視集體運輸系統，尤其是智能和綠色運輸，形容自己對此持開放態度，希望盡快會有相關研究，惟強調考慮各個對香港整體發展有幫助的方案時，都要評估是否適合香港的獨特環境。

比亞迪允盡快來港再測試電動的士

比亞迪現時亦有生產電動的士，隨團的環境及生態局局長謝展寰稱，現屆政府已訂下目標引入3,000輛電動的士，而比亞迪是重要合作夥伴。他指，本港已有兩部比亞迪的士作初步處試驗，但本港斜坡和道路環境與內地不同，表現與內地營運的電動的士有差距，比亞迪今日已承諾盡快來港做更多測試，盼有助推動電動的士發展。