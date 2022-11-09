議員批中大管治失效致校徽等風波　蔡若蓮：尊重院校自主不干預

香港中文大學(中大)早前出現續任校長及更換校徽的風波，惹來部分建制派議員的不滿。在今日(9日)立法會會議上，數名建制派議員都對大學管治問題提出質詢，當中梁美芬關注8間資助大學的管治及決策問題，並點名質疑中大校董會監管失效，問政府會否主動修改中大條例。教育局長蔡若蓮對於相關大學管治的質詢表示，政府尊重院校自主，不會參與及干預大學內部事務。

梁美芬：大學管治與學術自由是兩碼子事

梁美芬表示，大學管治與學術自由是兩碼子事，認為中大校董會因校外成員比例較低，涉嫌管治失效問題，所以出現續任及校徽風波。蔡若蓮指，各間大學校董會的組成基於歷史因素各有不同，一般而言修改大學條例經檢討諮詢後，會由立法會議員提出私人草案。對於中大校徽事件，蔡若蓮稱，是按機制在校董會下設立指定委員會處理，並非「自把自為」，政府是不會干預大學內部事務及權責分工。