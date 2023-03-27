議員批內地低價旅行團影響土瓜灣居民　楊潤雄：正盡力探討解決方案

本港與內地全面通關後，土瓜灣、紅磡等內地旅行團指定用餐地點，近日重現旅客人山人海、街道泊滿旅遊巴的場面。立法會經濟發展事務委員會今日(27日)舉行會議，身兼九龍城區議員的九龍中楊永杰提到，土瓜灣和紅磡一帶不時有內地低價旅行團的旅客要在餐廳門外輪候入座，認為對旅客並非一個良好體驗。
楊永杰建議規管旅行團行程
楊永杰續指，附近居民和屋苑最近亦向他反映旅行團影響日常生活，促請政府正視有關問題，並建議規管旅行團要到訪的購物和觀光景點數目、提高團友每餐的最低消費等，以真正令旅客有良好體驗。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應稱，本港地少人多，旅客如集中在紅磡、土瓜灣甚至其他地方，都會為居民帶來不便。他表示，政府十分重視有關情況，希望旅客來港有好體驗的同時，亦不會影響當地居民太多，又透露旅遊事務署和旅遊業監管局正與業界探討各種解決方法，如限制旅行團可到訪的商戶選址、鼓勵旅行團協調到訪時間、在更多地方尋找服務提供者以分散遊客等，「我哋會盡力去做。」
李慧琼倡分流至啟德郵輪碼頭
同樣是九龍城區議員的九龍中李慧琼關注，旅監局在規管購物點的同時，能否一併規管目前對居民造成滋擾、專門接待旅行團的食肆，又建議當局批出牌照前，必須要求申請食肆提交有效的人流疏導計劃，否則不應容許其在申請的位置經營。她又認為，當局可分流旅行團到啟德郵輪碼頭觀光，「唔會阻礙街坊、唔會阻住人哋門口」，又指旅客來港不應只到土瓜灣，「土瓜灣有好多優點，但唔係旅遊區。」
旅遊事務專員沈鳳君承認，目前食肆人流管理是問題所在，旅遊事務署和旅監局一直積極與旅行社和食肆業界跟進，旅監局明日(28日)更會約見食肆業，商討有何方案解決排隊情況。至於啟德郵輪碼頭的建議，她指部分旅行團本身已經會到訪該處，日後可再與旅行社商量可安排旅行團到哪些景點。
江玉歡促政府做好接待協調
另外，選委界江玉歡在社交網站發帖指，今日在土瓜灣和紅磡一帶視察，發現有不少旅遊巴停泊、「在場一架旅遊巴接一架」，數分鐘內亦有最少4團內地旅行團漫無目的地走來走去。她又訪問一些在路邊等候的廣西遊客，發現對方對香港所有景點都有興趣。江玉歡認為，政府必須做好協調更好地接待旅客，不能對旅行團數目和行程全不過問，又反問「點解類似的每日數以百計的『特色購物』旅遊團能持續經年？」