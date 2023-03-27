議員批內地低價旅行團影響土瓜灣居民　楊潤雄：正盡力探討解決方案

本港與內地全面通關後，土瓜灣、紅磡等內地旅行團指定用餐地點，近日重現旅客人山人海、街道泊滿旅遊巴的場面。立法會經濟發展事務委員會今日(27日)舉行會議，身兼九龍城區議員的九龍中楊永杰提到，土瓜灣和紅磡一帶不時有內地低價旅行團的旅客要在餐廳門外輪候入座，認為對旅客並非一個良好體驗。

楊永杰建議規管旅行團行程

楊永杰續指，附近居民和屋苑最近亦向他反映旅行團影響日常生活，促請政府正視有關問題，並建議規管旅行團要到訪的購物和觀光景點數目、提高團友每餐的最低消費等，以真正令旅客有良好體驗。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應稱，本港地少人多，旅客如集中在紅磡、土瓜灣甚至其他地方，都會為居民帶來不便。他表示，政府十分重視有關情況，希望旅客來港有好體驗的同時，亦不會影響當地居民太多，又透露旅遊事務署和旅遊業監管局正與業界探討各種解決方法，如限制旅行團可到訪的商戶選址、鼓勵旅行團協調到訪時間、在更多地方尋找服務提供者以分散遊客等，「我哋會盡力去做。」