議員指部分公僕持外國護照　 參與愛國教育恐尷尬「大矛盾」

政府表示要加強公務員國家觀念、國家安全意識和愛國精神的培訓，有議員今日（29日）在立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議上質疑，有部分公務員持有外國國籍，如他們參與愛國主義教育，或會有尷尬及「大矛盾」情況。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，針對不同層級公務員有相應的培訓課程，如安排中高級人員到內地9所院校參加「國家事務研習課程」。去年9月，當局又與廣東省政府簽訂交流協議，來自特區8個不同部門、首批10名公務員去年12月起到深圳市政府不同部門交流3個月。另外，公務員學院亦有舉辦不同的國安和外交講座，讓各級公務員參與。