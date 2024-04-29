議員指部分公僕持外國護照　 參與愛國教育恐尷尬「大矛盾」

政府表示要加強公務員國家觀念、國家安全意識和愛國精神的培訓，有議員今日（29日）在立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議上質疑，有部分公務員持有外國國籍，如他們參與愛國主義教育，或會有尷尬及「大矛盾」情況。
公務員事務局局長楊何蓓茵表示，針對不同層級公務員有相應的培訓課程，如安排中高級人員到內地9所院校參加「國家事務研習課程」。去年9月，當局又與廣東省政府簽訂交流協議，來自特區8個不同部門、首批10名公務員去年12月起到深圳市政府不同部門交流3個月。另外，公務員學院亦有舉辦不同的國安和外交講座，讓各級公務員參與。
拎英國護照 「聽林則徐銷鴉片抵抗英國侵略」
工聯會議員黃國質疑，持外國國籍的中高級公務員，赴內地接受愛國教育或有違愛國精神，甚至有「大矛盾」，他稱：「（公務員）拎住英國護照，聽課程講到林則徐去銷毀鴉片，抵抗英國對我哋國家嘅侵略，會唔會尷尬？」他強調沒有歧視或反對外籍公務員，但落實「愛國者治港」後，港府加強愛國主義教育，建議外籍人士可以用顧問方式受聘，「避免有官員拎住外國護照參與課程的尷尬情況。」
楊何蓓茵：未規範公務員國籍 只要求香港永久居民身份
楊何蓓茵回應，《基本法》未有規範公務員的國籍，只要求具有香港永久居民身份，又指界定國籍相當複雜，舉例稱人大常委亦曾作解釋，「通過某些渠道取得的外國國籍，不等同失去中國國籍，雖然中國不認雙重國籍」，她指無論是愛國主義教育還是國情培訓班，主要含意亦是重新培養公務員的心態和文化認同，「不是道聽途說、要親身去看」，認為這些課程亦能培養外國國籍和華裔的公務員，達到想做的效果。