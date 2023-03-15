議員稱交通方便料受歡迎 灣仔酒店轉青年宿舍

政府在《青年發展藍圖》提出，會租用酒店旅館房間作青年宿舍，昨宣布批出首個酒店項目。位於灣仔的酒店最多共提供194個青年宿位，每月租金由3,800至4,800元不等。申請人需介乎18至30歲、總資產少於38萬元，並須每年進行不少於200小時社區或志願服務。有立法會議員形容，宿舍位於市區交通方便，加上宿位價錢較市區劏房略低，相信項目對青年有吸引力。
民政及青年事務局昨公布，灣仔摩理臣山道旭逸酒店整幢將轉為青年宿舍，由香港青年聯會及紀惠集團合作、以「BeLIVING Youth Hub」名義營運。宿舍設有97間房間，可提供最多194個宿位。
青聯網站顯示，宿舍有6款面積由約176至324平方呎不等的房型，每個宿位月租介乎3,800至4,800元，不過網上報名表格未見可供填寫或選擇屬意的房型，而一人申請者有機會獨享一個一人單位，或與另一名同性別的一人申請者共享房間。
資產上限38萬 月入最多2.5萬
申請資格方面，年齡介乎18至30歲的在職香港居民，總資產上限為38萬元、月入2.5萬或以下，並沒有在港擁有住宅物業即可申請。宿舍現已接受申請，首階段下月28日截止，申請人需要同時要簽「死約」和「生約」各一年，租用期間每年須參與社區或志願服務「Be好鄰里活動」最少200小時。
政府早前文件提到青年其後可續租，租賃期最長5年。民青局回覆本報查詢指，今次項目營運期以5年為目標，又表示項目資助額涉及商業敏感資料，不會披露個別項目資助額。
狄志遠：月租較市區劏房略低
社福界立法會議員狄志遠表示，宿位月租較市區劏房稍低，而且宿舍設備和環境應該較好，加上項目位處市區，相信價錢和交通環境等因素，令宿舍對青年有吸引力、較受歡迎。
民青局發言人指，資助酒店和旅館轉作青年宿舍的計劃今年1月接受申請，至今約2個月已批出首個項目，可見計劃獲相關持份者支持，又稱會繼續與理念一致的非政府機構及相關持份者合作。