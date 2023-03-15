議員稱交通方便料受歡迎 灣仔酒店轉青年宿舍

政府在《青年發展藍圖》提出，會租用酒店旅館房間作青年宿舍，昨宣布批出首個酒店項目。位於灣仔的酒店最多共提供194個青年宿位，每月租金由3,800至4,800元不等。申請人需介乎18至30歲、總資產少於38萬元，並須每年進行不少於200小時社區或志願服務。有立法會議員形容，宿舍位於市區交通方便，加上宿位價錢較市區劏房略低，相信項目對青年有吸引力。

民政及青年事務局昨公布，灣仔摩理臣山道旭逸酒店整幢將轉為青年宿舍，由香港青年聯會及紀惠集團合作、以「BeLIVING Youth Hub」名義營運。宿舍設有97間房間，可提供最多194個宿位。

青聯網站顯示，宿舍有6款面積由約176至324平方呎不等的房型，每個宿位月租介乎3,800至4,800元，不過網上報名表格未見可供填寫或選擇屬意的房型，而一人申請者有機會獨享一個一人單位，或與另一名同性別的一人申請者共享房間。

