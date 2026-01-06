議員稱招標妥已遭「偵破」 籲政府介入大廈管理

大廈維修衍生圍標等問題備受社會關注，廉政公署最新打擊的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑。有立法會議員指，市建局的「招標妥」已被不法集團「偵破」其規則，認為政府在大廈管理應擔當更主導角色。有物業管理界透露，有不法分子冒充法團代表或關愛隊取得業主信任，籲業主避免將票授權予陌生人。

上月廉署採取執法行動，打擊有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，拘捕21人，據悉涉及屋苑分別為合和大廈及翠屏北邨。立法會議員鄧家彪在一個電台節目稱，樓宇大維修衍生的問題持續已久，不少業主因為要「搵食」而不參與法團事務，熱心的卻大多年老，加上法團的法律責任愈來愈多，使不少人退卻及難覓接班人，不法分子因而有機可乘。