議員議案促關注中產需要　陳克勤大爆黃俊碩想獲「生育利是」

民建聯立法會議員陳克勤提及，政府推出的2萬元新生嬰兒獎勵金能惠及中產。但他以黨友為例，指有「鑽石王老五」之稱、會計界立法會議員黃俊碩，曾表示希望拿到6萬元的「大利是」，惟幾個月後仍未有好消息。陳克勤解釋，黃俊碩作為資深會計師，知道就算拿了6萬元亦養不起3個小朋友。他認為事件可見除了金錢支援，要令中產體會政府在各方各面都在支援及關心他們。

議員指不少父母「表面風光、內裡坎坷」

選委界立法會議員管浩鳴指，很多中產人士要肩負照顧年長父母的責任，亦有很多父母為子女前程不惜一擲千金，七除八扣下所剩無幾，可謂「表面風光、內裡坎坷」。他倡議政府按通脹水平調高供養父母和撫養子女的免稅額。

新民黨選委界立法會議員何敬康表示，不少中產朋友均稱消費券未到手已「嘔凸」，唯一受惠的福利是長者2元乘車優惠，名副其實交稅多、福利少。他又提到不少中產夫婦既要工作，又要照顧家庭，很多都會聘請外傭幫忙。他希望能夠引入外傭免稅額，進一步減輕中產家庭的負擔。