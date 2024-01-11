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2024-01-11 17:40:02

議員議案促關注中產需要　陳克勤大爆黃俊碩想獲「生育利是」

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議員議案促關注中產需要　陳克勤(左)大爆黃俊碩(右)想獲「生育利是」

議員議案促關注中產需要　陳克勤(左)大爆黃俊碩(右)想獲「生育利是」

立法會通過無約束力議員議案，促請政府關注中產需要。多名議員趁下月將公布財政預算案，建議提供稅務寬減措施，包括提升子女免稅額、供養父母免稅額、聘請外傭扣稅，豁免預繳稅。政府回覆在外圍經濟環境仍然充滿挑戰時，政府必須審慎理財，小心檢視稅務優惠調整，以免影響公共財政穩定。

民建聯立法會議員陳克勤提及，政府推出的2萬元新生嬰兒獎勵金能惠及中產。但他以黨友為例，指有「鑽石王老五」之稱、會計界立法會議員黃俊碩，曾表示希望拿到6萬元的「大利是」，惟幾個月後仍未有好消息。陳克勤解釋，黃俊碩作為資深會計師，知道就算拿了6萬元亦養不起3個小朋友。他認為事件可見除了金錢支援，要令中產體會政府在各方各面都在支援及關心他們。

議員指不少父母「表面風光、內裡坎坷」

選委界立法會議員管浩鳴指，很多中產人士要肩負照顧年長父母的責任，亦有很多父母為子女前程不惜一擲千金，七除八扣下所剩無幾，可謂「表面風光、內裡坎坷」。他倡議政府按通脹水平調高供養父母和撫養子女的免稅額。

新民黨選委界立法會議員何敬康表示，不少中產朋友均稱消費券未到手已「嘔凸」，唯一受惠的福利是長者2元乘車優惠，名副其實交稅多、福利少。他又提到不少中產夫婦既要工作，又要照顧家庭，很多都會聘請外傭幫忙。他希望能夠引入外傭免稅額，進一步減輕中產家庭的負擔。

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財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應指，政府必須恪守「量入為出、應使則使」的原則，嚴格控制政府開支增長和探討增加收入。而香港稅率比不少地方低，亦已經提供多項稅務扣減措施。他表示要減輕中產人士的經濟負擔，稅務措施只是眾多方法之一，亦未必是最適切及最具效率的措施，考慮應否制定或者調整稅務措施時，必須小心審視對公共財政帶來的影響。局方又指，國際間對中產沒有統一標準，成立官方委員會為中產下定義未必是最合適做法，對制定政策亦沒有幫助。

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