議員質疑兩大超市是否涉合謀定價　丘應樺：未必構成反競爭

立法會今日（14日）就超市貨品售價，作口頭質詢。民建聯立法會議員李世榮指，現時超市由傳統兩大集團籠斷，其價格明顯有一致性。而昨日前往傳統兩大超市調查，發現至少有10多種貨品定價完全一模一樣。

質疑兩大超市是否涉合謀定價

他及後展示一塊道具板，顯示茉莉香米、純鮮奶、即食麵(麻油味)及花生油，同類貨品，兩大超市集團昨日售價一模一樣，質疑：「睇返其他街市同舖頭仔，全部都有分別，係咪已有基礎證據同合理懷疑(合謀定價)？」

另一民建聯議員陳克勤則指，試過在超市買三盒裝特價牙膏，豈料除開單枝售價竟較原價高，認為超市「明減實加」情況經常出現，「好多人都遇過，(現場)好多人點頭，連議員都中過招。」他質疑屬不良營銷手法，要求政府規管。