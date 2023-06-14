議員質疑兩大超市是否涉合謀定價　丘應樺：未必構成反競爭

立法會今日（14日）就超市貨品售價，作口頭質詢。民建聯立法會議員李世榮指，現時超市由傳統兩大集團籠斷，其價格明顯有一致性。而昨日前往傳統兩大超市調查，發現至少有10多種貨品定價完全一模一樣。
質疑兩大超市是否涉合謀定價
他及後展示一塊道具板，顯示茉莉香米、純鮮奶、即食麵(麻油味)及花生油，同類貨品，兩大超市集團昨日售價一模一樣，質疑：「睇返其他街市同舖頭仔，全部都有分別，係咪已有基礎證據同合理懷疑(合謀定價)？」
另一民建聯議員陳克勤則指，試過在超市買三盒裝特價牙膏，豈料除開單枝售價竟較原價高，認為超市「明減實加」情況經常出現，「好多人都遇過，(現場)好多人點頭，連議員都中過招。」他質疑屬不良營銷手法，要求政府規管。
丘應樺：未必構成反競爭
商務及經濟發展局局長丘應樺回應指，單憑超市貨品價格相似，本身未必構成反競爭，加上超市市場並無門檻，過往有不少超市、網上超市及折扣店等出現，向市民提供日常用品，其價格折扣各有不同，顯示市場有一定競爭，但個別個案有無反守則要做適當調查。
他續指，競委會會優先處理具民生影響的個案，而競爭條例禁止防礙市場參與者訂立妨礙、限制或扭曲在香港的競爭的安排，包括合謀定價、掠奪性定價及反競爭捆綁銷售及搭售等，當競委會有合理因由懷疑便會展開調查。