議員質疑將軍澳至油塘隧道功能重疊　運輸署：將軍澳需3條隧道

立法會鐵路事宜小組委員會，今早(2日)討論《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》初步結果。立法會議員顏汶羽指，文件稱「將軍澳—油塘隧道」用作疏導調景嶺人流，但調景嶺與油塘只是一站之隔。若疏導將軍澳137區居民，又要先經「將軍澳—藍田隧道」，才可進入「將軍澳—油塘隧道」，質疑署方為何要額外興建隧道。顏又稱，「將藍隧道」出口在茶果嶺道，以駕駛來說30秒就可到達油塘，不明隧道出口選址油塘，其擔心將來再次「塞爆」油塘及啟田迴旋處。

運輸署：將軍澳需有3條隧道

運輸署長羅淑佩解釋，清楚將軍澳人口不斷上升，預計「將藍隧道」可疏導將來137區的市民，署方正檢視如何處理將軍澳中的居民。她認為，更好的方案，是於將軍澳的北、中、南，各有隧道接駁出去九龍，相信隧道落成時，中九龍幹綫及T2路綫已開通，可疏導九龍東、西交通。

當局亦建議興建將軍澳綫南延綫，由日出康城站延至137區，但需要在康城對出填海。惟立法會議員林素蔚指，目前接獲過萬名區內居民反映，當局未交代填海範圍細節，引起公眾疑慮，並稱興建「將藍隧道」及跨灣大橋工程持續多年，剛完結這些建設又到填海，對居民身心有極大影響。

路政署長陳派明指，延綫是經海底接駁到137區，工程只做一些保護隧道設施，並非填海後再建設其他項目，強調當局亦會聆聽意見，研究考慮其他方案。