議員質疑港台新聞處職能重疊促合併 葉劉：港台每次訪問我都好多冗員

選委界議員何君堯指出，香港電台與政府新聞處分別由商務及經濟發展局和民政及青年事務局管轄，有意見認為兩個部門均屬官方傳媒機構，職能上有所重疊，問到在量入為出、開源節流的財政理念下，會否檢視如何精簡兩個部門的架構以減低開支，並應進一步增強兩個部門的兼容性及合併的可行性。

商務及經濟發展局局長丘應樺指，港台作為政府部門及唯一公共廣播機構，會按照《香港電台約章》工作，包括協助政府發放資訊、提高市民對國民身份認同、推廣體育文化及社會共融等。有別於商業廣播機構，港台節目除照顧大眾外也要照顧小眾，包括少數族裔等。至於新聞處負責發放政府資訊，讓市民了解政府工作、支持政府施政，並且為政府提供專業公關策略意見等，也會透過港台宣傳政策及服務。丘應樺認為，兩部門同時肩負發放資訊的功能，但兩者各司共職，職能上沒重疊，服務範疇和運作模式都截然不同。

在2024/25年度，港台及新聞處的人手編制上限分別為762和451個職位。港台的公務員職位大多為節目主任，新聞處則大多為政府新聞主任職系，兩個職位涉及性質、技能等都不盡相同，因此合併未必是最有效的開源節流方法，且合併後的部門首長也難兼顧，亦可能會令公眾混淆港台作為公共廣播機構及新聞處宣傳政府的公關角色，或會對政府整體公共關係工作帶來反效果。

葉劉：隨時4至8人做訪問 遲遲未播出

身兼行會召集人的新民黨葉劉淑儀指，國家囑咐香港要深化對外交流合作，香港要協助內聯外通，但在這兩個部門暫時沒見到這方面的努力，須深刻改變。她更質疑港台「冗員多」：「根據我個人經驗，每次港台訪問我都大量冗員，第二啲電視台一個人揸咪，一個人打燈光，港台閒閒地4個甚至8個人嚟做一個訪問，甚至做咗好耐個訪問都唔播出，有過時之嫌。」