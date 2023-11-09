議員質疑荔枝角收押所重建費用過高 保安局：與大欖女懲教所相若

荔枝角收押所重建在即，立法會工務小組委員會日前審議達55億元的撥款建議，最終小組委員會在無人反對的情況下通過撥款，並建議財委會進一步討論，惟多名議員質疑項目造價過高。保安局今日(9日)表示，重建計劃採用「目的為本、實而不華」的設計原則，又指荔枝角收押所重建計劃的建築費用，以2011年大欖女懲教所重建計劃作比較，在剔除兩個項目的獨特因素及相距逾十年的價格指數變化後，兩者以建築樓面面積計算所得的單位價格大致相約。

保安局表示，羈留在荔枝角收押所的主要為等候法庭審訊的未被定罪人士，收押所陳舊的設施及配套不足，除了對羈管環境，亦影響在囚人士更生，故重建計劃中提及的各項設施，均是按實際情況作建議。局方指，在懲教院所內的醫療設施，除了為確保身體不適的在囚人士得到適時的診治，亦大幅減低押解在囚人士離所往返公立醫院或診所期間，對公眾構成的治安風險。就院所內的牙科診治，會由衞生署的牙醫定期到訪應診，在囚人士與一般市民一樣須按分流方式處理並排期輪候。重建計劃中建議的牙科護理室，是取替原有的牙科護理室。其他院所的在囚人士亦可被安排到荔枝角收押所接受牙科診治。

另外，在懲教院所內的宗教服務，重建計劃中建議的多用途宗教服務室，是為便利不同宗教機構人士而設，以便利他們在院所內為在囚人士提供宗教服務，協助其更生。

日前在立法會會議上，有議員質疑重建計劃的費用過高，議員何君堯質疑不應興建「五星級監獄」，又指收押所設牙科設施是「幾好服侍」。