議員關注人才計劃續簽比例較低　孫玉菡稱指標較過去增加四成

勞工及福利局表示，各項人才計劃在過去兩年，共有38萬人才作申請，批出了24萬，當中16萬人才攜同家人已抵港。今年的施政報告訂下績效指標，由2025至2027年期間，希望每年至少有5萬名來港人才成功續簽。
勞福局局長孫玉菡表示政府並非要留住每名高才通
在立法會人力事務委員會會議上，選委界議員尚海龍表示，對比申請宗數，每年最少5萬人才續簽的比例較低，關注政府無信心在計劃下讓人才留港。
勞福局局長孫玉菡說，不少輸入人才來港只純粹工作，亦有部分如優才或高才，留港意欲較強，強調政府所訂的指標比過去增加四成，反映政府有信心人才會續簽，局方會努力達致有關指標。
不過他強調，政府並非要留住每名高才通，香港不是要做「保姆」，只是提供機遇、協助讓他們留港發展，正如其他大城市一樣，人才是會流轉，如他們能為香港帶來貢獻，歡迎他們留下。
勞工界議員周小松就說，近年不少行業出現結業或欠薪，但政府仍繼續大規模輸入人才，擔心影響本人就業，又質疑是否對香港多多益善，亦關注香港是否有足夠中高層職位吸納有關人才。
孫玉菡舉例，高才通的A類人士，即高收入人士，不少人來港後會創業，為本港創造職位，亦有部分屬大型企業的高管，來港後希望將企業的部分業務帶來香港，亦變相在香港再創造工作。
他強調，人才對本港經濟發展有重要作用，之前所做的高才通統計調查估算，他們為香港帶來每年約340億元直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。
原文刊登於 香港電台