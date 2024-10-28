議員關注人才計劃續簽比例較低　孫玉菡稱指標較過去增加四成

勞工及福利局表示，各項人才計劃在過去兩年，共有38萬人才作申請，批出了24萬，當中16萬人才攜同家人已抵港。今年的施政報告訂下績效指標，由2025至2027年期間，希望每年至少有5萬名來港人才成功續簽。

勞福局局長孫玉菡表示政府並非要留住每名高才通

在立法會人力事務委員會會議上，選委界議員尚海龍表示，對比申請宗數，每年最少5萬人才續簽的比例較低，關注政府無信心在計劃下讓人才留港。

勞福局局長孫玉菡說，不少輸入人才來港只純粹工作，亦有部分如優才或高才，留港意欲較強，強調政府所訂的指標比過去增加四成，反映政府有信心人才會續簽，局方會努力達致有關指標。