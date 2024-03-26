議員關注垃圾徵費會否再延期 謝展寰︰總結先行先試效果再部署

當局下周一將在14個處所實施垃圾徵費「先行先試」計劃，並在5至6月向立法會環境事務委員會交代試行結果。有議員質疑社區回收配套不足，擔心試行後發現仍有很多執行細節須調整，計劃會再押後。有議員認為不宜8月在全港實施。另有環團批評試行處所代表性不足，而環境局及環保署無帶頭參與試行，給予市民印象亦不理想。環境及生態局長謝展寰重申，政府有決心落實計劃，惟未有明確回應會否再推遲計劃實施。
立法會環境事務委員會昨開會討論實施都市固體廢物收費的進度報告，多名議員表示支持落實徵費計劃，但各人亦提出對計劃的關注。民建聯梁熙問及，計劃會以甚麼準則釐定計劃成效，並關注政府會在甚麼情況下再次延後計劃。
看了結果才看計劃如何部署
謝展寰回應指，住戶的參與率、垃圾量及回收量的變化均是衡量的準則，又指計劃主要聚焦在實際過程中市民遇到的問題，並會透過意見調查，收集不同持份者意見和試行經驗，以便更好掌握整體情況。他又表示，待「先行先試」計劃完成後，政府再決定下一步應如何處理，並會向公眾清楚交代。就當局會否將垃圾徵費計劃延期，他則重申，「真的務實看我們如何執行、如何解決那些問題，看了結果，才看計劃如何部署。」
另外，選委界陳紹雄關注計劃只涵蓋14個試點，參與的三無大廈、老人院舍太少，未能收集充分數據作分析；又指，計劃日後擴至全港實行，三無大廈最易有怨聲，促加設三無大廈試點。而綠惜地球總幹事劉祉鋒昨日在電台節目上亦表示，試行計劃的廣泛性及代表性不足，並無加入學校、展覽場地或酒店等。
謝展寰表示，每個試點都有各自團隊跟進分析實行情況，「要研究市民遇到啲咩問題、會唔會產生摩擦」，強調這些數據並非做多幾個試點可得出，而需要每個試點細緻研究。