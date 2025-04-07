議員關注增新聞主任職位　特首辦：擴展新媒體及加強公關工作

特首辦常任秘書長蔡傑銘表示，特首辦部門和資源較細小，盡量希望調撥自身資源處理新增工作，但特首辦編制只有約100人，很多工作性質難以調撥資源處理，例如新媒體工作，暫時兩個新聞主任職位以3年為基準，以支援特首在新文化下，讓公眾和市民直接知道政策工作和施政方針。蔡傑銘表示，會繼續與不同部門包括新聞處，在資源上做得更好，在可行情況下亦會向其他部門借調人手，他強調，特首辦會跟從公務員事務局領導和統籌的整體縮減公務員編制2%的計劃。

立法會財委會舉行特別會議，審議25/26年度政府開支預算。新思維議員狄志遠關注，特首辦計劃增加3個職位，是否符合財政司所要求的共渡時艱，做到以身作則，他又提到，當中兩個新聞主任職系職位的時限性。

選委會議員馬逢國說，特首辦新增的新聞主任有何實質作用，與政府新聞處之間如何分工。

蔡傑銘表示，現時特首辦主要由兩名首長級人員從事公關或新聞工作，分別是新聞統籌專員和助理新聞處長，新增兩個職位將協助二人擴展新媒體工作，以及加強撰寫講稿和傳統公關的工作。

他又說，特首出席個別活動時，如果新聞處派人出席，特首辦不會出席，盡量減免重複工作，雙方亦會互相配合，例如特首做了一些工作，希望處方繼續發揚公關和傳媒工作，處方為不同部門做的公關和傳媒工作，特首在合適時亦會統籌和領導。