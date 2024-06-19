議員關注店舖「執笠潮」 政府：商業決定涉不同因素 沒研究原因

選委界立法會議員林筱魯於今日(19日)立法會會議提出書面質詢，指近月香港市民持續北上及外遊，令本地市道蕭條，店舖執笠結業潮備受關注，問政府有否統計過去3年店鋪結業及開業的數目，及有否研究本港店鋪近期出現結業潮的原因，有何對策應對？

商務及經濟發展局局長丘應樺書面回覆表示，政府沒有就本港店鋪開業及結業的數目作出統計，至於店鋪開業和結業屬商業決定，當中涉及不同的因素，包括經營環境、顧客需求的轉變，以及企業本身的營運情況等，政府沒有作出相關統計或研究。就商鋪在私人市場的租務情況而言，政府認為須由市場主導，讓私營機構因應市場的實際情況，例如商鋪的地點和空置率）作出調節。