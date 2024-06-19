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2024-06-19 15:15:20

議員關注店舖「執笠潮」 政府：商業決定涉不同因素 沒研究原因

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近月香港市民持續北上及外遊，令本地市道蕭條，店舖執笠結業潮備受關注(資料圖片)

近月香港市民持續北上及外遊，令本地市道蕭條，店舖執笠結業潮備受關注(資料圖片)

選委界立法會議員林筱魯於今日(19日)立法會會議提出書面質詢，指近月香港市民持續北上及外遊，令本地市道蕭條，店舖執笠結業潮備受關注，問政府有否統計過去3年店鋪結業及開業的數目，及有否研究本港店鋪近期出現結業潮的原因，有何對策應對？

商務及經濟發展局局長丘應樺書面回覆表示，政府沒有就本港店鋪開業及結業的數目作出統計，至於店鋪開業和結業屬商業決定，當中涉及不同的因素，包括經營環境、顧客需求的轉變，以及企業本身的營運情況等，政府沒有作出相關統計或研究。就商鋪在私人市場的租務情況而言，政府認為須由市場主導，讓私營機構因應市場的實際情況，例如商鋪的地點和空置率）作出調節。

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北上消費帶來挑戰  政府一直提供支援

但他指近年市民及訪港旅客的消費模式不斷轉變，以及部分港人增加北上消費等因素，對經營零售業的中小企業帶來挑戰。政府一直因應經濟情況和業界需要，為中小企業包括經營零售業的中小企業提供支援。

特區成立27周年優惠活動，包括7月1日免費乘搭電車、輕鐵。（添馬台FB） 特區成立27周年優惠活動，包括7月1日免費乘搭電車、輕鐵。（添馬台FB） 特區成立27周年優惠活動，包括7月1日免費乘搭電車、輕鐵。（添馬台FB） 特區成立27周年優惠活動，包括7月1日免費乘搭電車、輕鐵。（添馬台FB） 特區成立27周年優惠活動，包括7月1日免費乘搭電車、輕鐵。（添馬台FB）

陸續有新餐飲品牌食店開業　反映對港前景信心

丘應樺表示，隨著新冠疫情緩和，餐飲服務業、零售業等機構數目，由2021年底有所回升，至近年維持穩定。近年陸續有新餐飲品牌食店在港開業，反映對本地餐飲業前景的信心。

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至於私人商舖的租賃情況，根據坊間房地產服務機構發布的最新數據，街舖的空置率由2020年第三季的18.3%，改善至今年第一季的6.6%。其中一些核心區域例如銅鑼灣和尖沙咀的空置率，甚至更低於6.6%的水平。

丘應樺相信隨著就業收入增加，近期資產市場回穩及訪港旅遊業進一步恢復，將為本港零售業提供更大的復蘇動能。政府會繼續密切留意情況，因時制宜，協助中小企業渡過難關。

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