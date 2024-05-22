議員關注會否仿日本設「空手觀光」　楊潤雄：港機場已有行李送遞服務

截至上月本港有4.5萬個「Wi-Fi.HK」熱點

《資訊述要》建議港府在考慮不同措施提升旅遊及好‍客之都形象時，可參考有關經驗。立法會議員邵家輝向政府提出書面質詢跟進，關注政府會否參考有關措施。針對「空手觀光」一項，文化體育及旅遊局局長楊潤雄書面答覆指，香港國際機場已設有行李送遞服務，將旅客行李由機場送到市區，又或從市區指定地點提取行李運送至機場，啟德郵輪碼頭亦在特定母港郵輪航次到港時提供行李送遞服務，酒店一般亦會為住客提供免費行李寄存和協助安排行李送遞。