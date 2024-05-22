議員關注會否仿日本設「空手觀光」　楊潤雄：港機場已有行李送遞服務

政府最近頻頻「出招」希望吸引更多訪港旅客，立法會日前發表的《資訊述要》提到，日本近年推出「空手觀光」服務網絡，提供託運服務以減輕旅客攜帶沉重行李往來目的地的負擔，以及南韓首爾大幅擴展免費Wi-Fi服務至接近所有公眾地方，包括主要街道、巴士和公園等。
截至上月本港有4.5萬個「Wi-Fi.HK」熱點
《資訊述要》建議港府在考慮不同措施提升旅遊及好客之都形象時，可參考有關經驗。立法會議員邵家輝向政府提出書面質詢跟進，關注政府會否參考有關措施。針對「空手觀光」一項，文化體育及旅遊局局長楊潤雄書面答覆指，香港國際機場已設有行李送遞服務，將旅客行李由機場送到市區，又或從市區指定地點提取行李運送至機場，啟德郵輪碼頭亦在特定母港郵輪航次到港時提供行李送遞服務，酒店一般亦會為住客提供免費行李寄存和協助安排行李送遞。
楊潤雄表示，政府重視為旅客帶來高質旅遊服務，「讓旅客有一個豐富的旅遊體驗，留下一個美好的香港印象和記憶。」他指，截至上月「Wi-Fi.HK」品牌熱點數目約為4.5萬個，包括機場、所有陸路和水路管制站，以及多個海濱長廊、旅遊景點、食肆、店鋪等，有關服務亦拓展至約3,600輛巴士和的士、機場快綫等流動Wi-Fi熱點。