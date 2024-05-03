議員關注職訓局內地發展會否落實學歷互認　職訓局冀盡快達成互認

立法會一個委員會討論職業訓練局的職業專才教育工作，選委界議員劉智鵬關注職訓局的內地發展策略會否進一步落實學歷互認，教育局局長蔡若蓮回應說，兩地的職業要求及工作情況都不一樣，有關副學位的資歷互認在循序漸進努力當中。

職訓局期望可以盡快達成學歷互認

職訓局執行幹事唐智強表示，他們期望可以盡快達成學歷互認，目標是吸引1000名非本地生來港就讀高級文憑；他指出，職訓局過去有與個別內地院校舉辦聯合培訓課程，學生完成後，可分別取得本港及內地的學歷認可。