議員陳月明：啟德郵輪碼頭冷清 倡中央派航空母艦到訪吸人流

文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，今年共有30間郵輪公司派船來港，較去年增加12間，與疫情前相若。今年預計非本地郵輪乘客人次增加至約33萬人次，較去年增加50% ，而未來一年將有新的郵輪公司首度來港，亦有公司推出新的航程吸引不同客源。
楊潤雄在立法會回應議員陳月明質詢表示，早前已經廣泛徵求本地和國際郵輪業界持份者意見，並制定行動計劃，進一步推動郵輪到訪香港，有關計劃在年底公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》時宣布。
陳月明關注啟德郵輪碼頭的附屬商業區，相比海運碼頭非常慘淡，發揮不到應有作用，建議當局研究在碼頭設立神舟火箭模型，或請求中央派出航空母艦或軍艦訪港。
楊潤雄稱定位非商場 盡量利用空間舉辦展覽活動
楊潤雄回應說，直接比較兩個碼頭不公平，啟德碼頭本身定位不是商場，而是基建設施，目前正發揮大型基建的作用。除非有大型改動，否則很難成為購物、消閑或餐飲地方，但在沒有郵輪到港時，會盡量利用空間舉辦不同展覽或活動。至於有無空間發展大型或常設展覽，要視乎空間和是否適合。
議員梁熙認為，全方位發展郵輪經濟要做到上天下海，建議在啟德碼頭發展低空經濟，例如直升機服務。楊潤雄表示，這是可以考慮的其中一個方向。
原文刊登於 香港電台