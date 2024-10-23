議員陳月明：啟德郵輪碼頭冷清 倡中央派航空母艦到訪吸人流

陳月明關注郵輪碼頭的附屬商業區，相比海運碼頭非常慘淡，發揮不到應有作用，建議當局研究在碼頭設立神舟火箭模型，或請求中央派出航空母艦或軍艦訪港。 (陳月明FB)

文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，今年共有30間郵輪公司派船來港，較去年增加12間，與疫情前相若。今年預計非本地郵輪乘客人次增加至約33萬人次，較去年增加50% ，而未來一年將有新的郵輪公司首度來港，亦有公司推出新的航程吸引不同客源。

楊潤雄在立法會回應議員陳月明質詢表示，早前已經廣泛徵求本地和國際郵輪業界持份者意見，並制定行動計劃，進一步推動郵輪到訪香港，有關計劃在年底公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》時宣布。

陳月明關注啟德郵輪碼頭的附屬商業區，相比海運碼頭非常慘淡，發揮不到應有作用，建議當局研究在碼頭設立神舟火箭模型，或請求中央派出航空母艦或軍艦訪港。