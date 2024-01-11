熱門搜尋:
段崇智 聖方濟各大學 流感 農曆新年2024 綠置居2023 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費 炎明熹
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-11 11:30:00

護照排名2024｜六國奪全球最強護照成移民首選 香港排名再跌兩位

分享：
護照排名2024｜六國奪全球最強護照成移民首選 香港排名再跌兩位

護照排名2024｜六國奪全球最強護照成移民首選 香港排名再跌兩位

2024年護照排名出爐！根據國際航空運輸協會 (IATA) 的資料編製的亨利護照指數（Henley Passport Index），周三（10日）公布2024年最新全球護照排名，其中新加坡、日本與其餘四國共同成為「最強護照」，新加坡也是蟬聯首位，在全球227個旅遊目的地中，擁有194個免簽國；至於香港特區護照則排在19位，較去年下跌兩位，可以免簽證前往171個目的地。

全球最強護照一覽：

護照排名2024｜日本排全球第一。(資料圖片) 護照排名2024｜新加坡排全球第一。(網上圖片) 護照排名2024｜新加坡排全球第一。(網上圖片) 護照排名2024｜德國排全球第一。(網上圖片) 護照排名2024｜意大利排全球第一。(網上圖片) 護照排名2024｜西班牙排全球第一。(網上圖片)

新加坡日本等排全球第一

在2024年最新全球護照排名中，西班牙、新加坡、日本、法國、德國、意大利六國的護照，均以194免簽個目的地，奪得「最強護照」稱號；而第二名則由南韓及瑞典兩國以193個免簽目的地拿下；第三名則由奧地利、丹麥及愛爾蘭，以192個免簽目的地拿下取得。

至於榜單上倒數三名的國家分別為伊拉克、敘利亞和阿富汗，目的地數量為31、29和28個。

西班牙、新加坡、日本、法國、德國、意大利六國的護照，均以194免簽個目的地，奪得「最強護照」稱號

西班牙、新加坡、日本、法國、德國、意大利六國的護照，均以194免簽個目的地，奪得「最強護照」稱號

香港特區護照去年新增非洲安哥拉免簽

香港特區護照方面，今年排名第19名，擁有171個目的地免簽證待遇，排名則較去年下跌兩位，惟免簽目的地由170個變171個，去年港府亦新增非洲安哥拉的免簽，最長可逗留30日。

至於澳門特區護照則第34位，擁144個免簽國家許可；中國護照較去年上升一位，排第62位，擁85個免簽國家許可，資料顯示，國家包括伊朗、毛里求斯、瓦努阿圖、赤道幾內亞等；而台灣護照則排名35位，擁143個免簽國家許可。

護照排名2024：

Ad Block
護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index） 護照排名2024（Henley Passport Index）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受