護照排名2024｜六國奪全球最強護照成移民首選 香港排名再跌兩位

2024年護照排名出爐！根據國際航空運輸協會 (IATA) 的資料編製的亨利護照指數（Henley Passport Index），周三（10日）公布2024年最新全球護照排名，其中新加坡、日本與其餘四國共同成為「最強護照」，新加坡也是蟬聯首位，在全球227個旅遊目的地中，擁有194個免簽國；至於香港特區護照則排在19位，較去年下跌兩位，可以免簽證前往171個目的地。

新加坡日本等排全球第一

在2024年最新全球護照排名中，西班牙、新加坡、日本、法國、德國、意大利六國的護照，均以194免簽個目的地，奪得「最強護照」稱號；而第二名則由南韓及瑞典兩國以193個免簽目的地拿下；第三名則由奧地利、丹麥及愛爾蘭，以192個免簽目的地拿下取得。

至於榜單上倒數三名的國家分別為伊拉克、敘利亞和阿富汗，目的地數量為31、29和28個。