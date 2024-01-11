護照排名2024｜六國奪全球最強護照成移民首選 香港排名再跌兩位

2024年護照排名出爐！根據國際航空運輸協會 (IATA) 的資料編製的亨利護照指數（Henley Passport Index），周三（10日）公布2024年最新全球護照排名，其中新加坡、日本與其餘四國共同成為「最強護照」，新加坡也是蟬聯首位，在全球227個旅遊目的地中，擁有194個免簽國；至於香港特區護照則排在19位，較去年下跌兩位，可以免簽證前往171個目的地。
全球最強護照一覽：
新加坡日本等排全球第一
在2024年最新全球護照排名中，西班牙、新加坡、日本、法國、德國、意大利六國的護照，均以194免簽個目的地，奪得「最強護照」稱號；而第二名則由南韓及瑞典兩國以193個免簽目的地拿下；第三名則由奧地利、丹麥及愛爾蘭，以192個免簽目的地拿下取得。
至於榜單上倒數三名的國家分別為伊拉克、敘利亞和阿富汗，目的地數量為31、29和28個。
香港特區護照去年新增非洲安哥拉免簽
香港特區護照方面，今年排名第19名，擁有171個目的地免簽證待遇，排名則較去年下跌兩位，惟免簽目的地由170個變171個，去年港府亦新增非洲安哥拉的免簽，最長可逗留30日。
至於澳門特區護照則第34位，擁144個免簽國家許可；中國護照較去年上升一位，排第62位，擁85個免簽國家許可，資料顯示，國家包括伊朗、毛里求斯、瓦努阿圖、赤道幾內亞等；而台灣護照則排名35位，擁143個免簽國家許可。