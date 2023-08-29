護理學院迎新營疑爆性騷擾 港大︰已啟動調查程序

臨近開學，各大學內不同學系均會舉辦迎新營，讓新生更快融入校園生活，但香港大學護理學院日前舉行的迎新營，有報稱新生學員指有高年級學生疑在營內吸毒及發生性騷擾事件。港大回應指，已啟動調查程序；港大護理學會表示會秉公處理，正收集投訴及證據。

港大護理學會上周日起，在元朗大棠渡假村舉辦三日兩夜迎新營，惟近日有自稱該學系新生在社交媒體專頁投稿，指其參加學會迎新營期間，第一日晚上是音樂跳舞活動，「一入到場地就聞到一陣好攻鼻嘅味」，懷疑有俗稱「組爸組媽」較高年級學生在營內吸食大麻，又指當時場內混亂間她疑遭組爸「摸手摸腳，上下其手，我感覺到佢係特登摸我嘅」；迎新營第二日，在玩水活動時，被「組爸媽」禁止穿深色上衣，需穿規定營衣，發文人指，相關T恤較薄，可見到內衣，濕水後更會「走光」。帖文又指，玩水後不能換衫並被要求飲酒，不少組員參與迎新營後更出現不適。

主辦迎新營的港大護理學會在社交平台回應指，正積極檢視有關安排，強調會嚴正和秉公處理。學會呼籲有任何相關投訴和證據的人士，發電郵給該學會。港大亦指，校方正了解事件，學會所屬的護理學院已與主辦迎新營的學會接觸和會面，以進一步了解。警方表示，收到市民報案，亦留意到互聯網上有關帖文，正了解事件，並會作出適當跟進行動。