變性｜如完成手術改變性徵並符合條件　可申請更改身份證性別

政府修訂「更改香港身份證」政策，即日起除了已完成整項性別重置手術的人士外，一般未有完成整項性別重置手術的人士，若已完成指定手術改變性徵，並符合有關資格準則及要求，可申請更改身份證性別。

在新修訂的更改身份證性別政策下，一般未有完成整項性別重置手術的人士，若能提交相關醫學證明及文件，證明完成下列手術治療及符合有關資格準則及要求，入境處處長會按個案的個別情況，考慮是否批准其更改身份證性別。

資格準則及要求

1. 申請人已完成以改變性徵為目的的手術治療︰