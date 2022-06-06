變異BA.2.12.1社區蔓延 何文田3口家中招 九龍城區恐現隱形傳播鏈

本港昨增515宗確診，核酸檢測和快速測試陽性呈報分別佔136及379宗，當中41宗屬輸入個案。冠德苑冠盛閣一名38歲女子懷疑感染BA.2.12.1，當局指其兩名同住家人均已確診並較早病發，料3人屬同一病毒株，又指他們傳染期內沒有外出用膳。帶有BA.2.12.1的會展清潔工與家人居於利榮大廈，該廈懷疑有垂直傳播，累計10名住戶確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，何文田的個案與其他BA.2.12.1個案暫找不到關連，但近期有個案居於九龍城區，懷疑當區有隱形傳播。

社區再有新冠肺炎患者疑似感染變異病毒株BA.2.12.1，涉及何文田冠德苑冠盛閣一家三口，他們感染源頭未明，同屬九龍城區的土瓜灣利榮大廈早前也有多宗懷疑BA.2.12.1個案，當局懷疑當區有隱形傳播鏈。中環4間酒吧的爆發群組持續擴大，昨合共多45宗確診，其中蘭桂坊酒吧Shuffle群組增27宗，店內幾乎所有環境樣本均對病毒呈陰性，砵甸乍街LINQ酒吧亦多13人確診，群組累計78宗。

中環4酒吧累計240個案

酒吧上月19日獲准重開後，約半個月已出現4個中環酒吧群組，並繼續錄得新個案。蘭桂坊酒吧Shuffle昨多27宗確診，合共有65名顧客染疫，另9名員工當中也有4人確診，即群組累計69人。當局在酒吧採集的21個環境樣本，除洗手間一個手柄疑有殘餘病毒而結果「不確定」外，其餘均呈陰性。至於砵甸乍街LINQ多13人確診，群組合共78宗個案。

在酒吧重開第3日已爆疫的加州大廈Zentral和荷李活道The Iron Fairies，昨再有新個案。Zentral上月21日當晚多一名顧客確診，一名在場負責拍照、沒有飲酒和接觸其他人的學徒亦確診，The Iron Fairies則多3名顧客確診。兩店分別累計37人和56人確診，張竹君相信Zentral爆發已接近尾聲。早前有網上片段顯示，Zentral曾有沒有戴口罩的唱片騎師(DJ)在場播歌，食環署指DJ若與在場人士有任何形式的交流互動，有可能構成現場表演，或會違反防疫規例。

病毒即時有效繁殖率趨升

衛生防護中心公布，上周四(2日)呈報的快速測試陽性結果已完成覆檢，有44宗核酸檢測呈陰性，佔當日14%，而過去7日平均有20%快速測試陽性個案覆檢呈陰性。張竹君指，在扣除有關個案後，最近一周確診數字仍然偏高，而港大病毒即時有效繁殖率在上月28日為1.353，認為疫情有上升趨勢，「呢啲當然同社交距離都有一定關係。」學校方面，石硤尾寶血會上智英文書院多一名學生確診，該校累計9名學生和1名教師染疫。

此外，瑪麗醫院矯形及創傷外科一名護士和一名病人確診，其中病人病毒量較低，醫管局會調查兩人感染有否關連。北區醫院3名深切治療部醫生快測呈陽性，他們日前曾與兩名深切治療部和一名麻醉科醫生共膳，醫管局強調新界東聯網深切治療部服務不受影響。

食物及衛生局前局長高永文指，第五波疫情最嚴峻時政府未有進行「清零行動」，導致社區持續有過百條傳播鏈，又認為在社區未完全「零確診」前放寬社交距離措施，確診數字必會反彈。他建議，政府可要求市民在一定時間內，在親友見證下進行3次強制快速檢測及呈報。張竹君回應時表示，政府高層會審視各專家建議。