讓愛心弘揚全球！第18屆2023愛心獎現正接受提名

第18屆2023愛心獎現正接受提名！為弘揚愛心、鼓勵善行，港澳台灣慈善基金會創會主席林添茂於2006年創立「愛心獎CompassionAward」，以表揚各界慈善典範。獎項甄選範圍涵蓋全球華人、法人慈善及公益團體，每屆選出6至8名得獎者，舉辦至今17年，總共有106位海內外得獎者獲得此項殊榮。今屆甄選範圍首次由個人延伸至法人團體，逐步實現愛心無分國界、種族、宗教的目標。今屆總共有8名得獎者（含團體），獎金更提升至18萬美元（約港幣14萬），全額用於參選地區公益慈善專案，讓更多弱勢族群受惠。

愛心獎獎勵標準

(1) 公益創新，慈善文明先行者；(2) 愛心企業，心系社會領導者；(3) 宗教領袖，慈悲度苦濟難者；(4) 默默行善，匡正社會風氣者；(5) 濟困扶危，救助老弱無依者。

現正接受提名！向全球華人甄選愛心楷模

現凡居住中國內地暨香港、澳門、臺灣地區，並持有當地永久居民身份證，全球華裔（華人/華僑等），不分宗教、性別、職業、年齡，以及上述地區之法人慈善/公益團體，其愛心善舉符合獎勵標準，均可被*提名參選。參選者如參選期間離世，即喪失資格。

本屆相關提名/作業將由即日起在海內外全面啟動，提名可經由網上系統、電郵及郵寄等方式遞交申請；頒獎典禮將於12月中旬舉辦，續由鳳凰衛視、東西方慈善論壇、吳修齊文教公益基金會、吳俊傑慈善公益基金會、陳守仁基金會、許曉暉紀念基金等協辦。頒獎典禮自第12屆（2017年）至今均交由鳳凰衛視協辦及制播，典禮的錄影實況亦有在鳳凰中文台、歐洲台、美洲台、香港台、鳳凰網、鳳凰秀等平台全球播出。

本獎於中國內地暨香港、台灣、全球重要華人地區、網站、臉書、微信、微博、YouTube、Instagram、Line等線上／線下推廣歷屆得獎者，並於3月底開始啟動提名訊息，向全球華人甄選本屆（18屆）愛心楷模（本屆起含法人團體）。

提名詳情可瀏覽官方網站：www.compassionaward.org

線上報名系統連結：https://www.compassionaward.org/latest/ca_form/index.php?y=2023&l=zh

提名日期：

即日至2023年4月28日（五）止

獎勵名額及獎項：

8名 ( 含全球華裔及法人慈善/公益團體 )

得獎者可獲得獎金18萬美元、獎座及獎狀。

終選委員會 / 基金會主席：

李焯芬 / 王茂林

榮譽捐助：

吳修齊基金會、吳俊傑基金會、許曉暉紀念基金、陳守仁基金會、陳趙滿菊、張炳煌、王茂林、劉棟樑、林俊傑、李嘉音。