讚李家超展示「愛國者治港」新氣象　習近平：香港在新時代上大有可為

正在北京述職的行政長官李家超，今日下午(23日)在中南海獲國家主席習近平接見。習近平發言時表示，李家超展示「愛國者治港」新氣象，強調香港在新時代、新征程上，將大有可為、風光無限。

稱充分肯定李家超和特區政府工作

習近平指，前不久與李家超曾在泰國見過面，李家超擔任特首以來，勇於擔當，務實有為堅決維護國家安全，大力恢復經濟活力，積極回應民眾關切，展現出「愛國者治港」新氣象，形容香港在「一國兩制」的正確軌道上穩步向前，中央充分肯定李家超和特區政府的工作。

他續指，中共二十大對新時代新征程黨及國家各項事業發展作出全面部署，「一國兩制」是中國特色社會主義偉大創舉，是維持香港和澳門長期繁榮穩定的最佳制度，中央將全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」方針，將會全力支持行政長官和特區政府依法施政，廣泛開展國際合作，積極融入國家發展大局。習近平指，香港未來大有可為。在新時代、新征程上，香港將大有可為、風光無限。

李家超感謝習近平一直以來指導

李家超感謝習近平一直以來對香港的關心和支持，以及對他的指導，指習近平七一重要講話和二十大報告，明確說明「一國兩制」是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障，必須長期堅持，香港各界非常鼓舞和支持，國際社會反應正面，對「一國兩制」的信心和支持是明顯、實在和熱烈。

會見時兩人除口罩合照寒暄，習近平全程沒戴口罩，李家超則在發言時才除下口罩。