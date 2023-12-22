豁免DSE成績直入韓國大學 慕光英文書院與外大學締結免交換生計劃

豁免DSE成績直入韓國大學 慕光英文書院與外大學締結免試升學計劃

日語、韓語都是較多年輕人感興趣的語言，而成功習得後亦可成為升學的一大助力。觀塘區平民直資學校慕光英文書院表示，與韓國慶熙大學國際教育院正式締結「校長推薦免試升學計劃」，該校每年最多可推薦五位同學，豁免香港文憑試DSE成績，直接入讀韓國慶熙大學國際教育院，並於明年4月與韓國慶熙大學國際教育院簽署正式合作夥伴協議。 豁免成績及年齡條件 直接入學 隨著2025年香港文憑試丙類語言加入韓語後，有更選修韓語的學生大增，對於日後赴韓國升學更具興趣。慕光英文書院早於2021年進行優化課程，要求學生由中一開始，必需選修第三語言(按興趣選擇日語或韓語)，為全港首間於常規課程加入修讀韓語的直資中學，而計劃旨在為學生鋪設日韓語升學出路。

計劃容許五位同學可豁免文憑試成績和入學年齡條件，直接入讀慶熙大學國際教育院。另外，凡有興趣申請校長推薦免試計劃的慕光學生，可每年獲安排到訪慶熙大學國際教育院深造韓語，讓學生更早體驗在韓國學習韓語的樂趣，提升學習韓語的動力，更深入了解韓國的文化。

設 日本交換生計劃 至於選修日語的同學，部分有意高中繼續選修日語的學生除了考慮本地升學，亦考慮日本升學。爲使學生及早了解自己是否適合日本留學，校方與立命館宇治中學校・高等學校洽談推出高中交換生計劃，讓學生在決定升讀日本大學前感受日本上課模式，並嘗試使用日語上課。慕光英文書院計劃每年10月和4月，按申請交換生計劃的學生的日語和英語能力，分別甄選2名修讀日語的學生，前往立命館宇治中學校・高等學校當交換生，並按照該校上課時間表，與日本當地的學生一同上課。

同一時間，立命館宇治中學校・高等學校亦會安排2名學生，前往慕光英文書院交換學習，並按照慕光上課時間表上課。交換學習為期一個月。完成一個月的交換學習後，交換生會收到修畢證書及交換學習成績表。慕光英文書院成立赴日交流學習獎學金，每名成功申請獎學金的交換生可獲資助十萬日元生活補助，獲獎學金生在完成交換學習後需完成1,000字學習報告書，提交日本留學紀錄短片；獲獎學金學生或被邀請分享交換見聞。 帶交流生認識香港 慕光英文書院校長張永豐表示，學生生涯規劃對他們未來發展的重要性，校方希望能提升學生升讀韓國大學的機會，讓他們升學後，可選擇繼續進修韓語或在大學裡主修其他心儀的學科，向目標和夢想進發。