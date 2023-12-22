豁免DSE成績直入韓國大學 慕光英文書院與外大學締結免交換生計劃

日語、韓語都是較多年輕人感興趣的語言，而成功習得後亦可成為升學的一大助力。觀塘區平民直資學校慕光英文書院表示，與韓國慶熙大學國際教育院正式締結「校長推薦免試升學計劃」，該校每年最多可推薦五位同學，豁免香港文憑試DSE成績，直接入讀韓國慶熙大學國際教育院，並於明年4月與韓國慶熙大學國際教育院簽署正式合作夥伴協議。
豁免成績及年齡條件 直接入學
隨著2025年香港文憑試丙類語言加入韓語後，有更選修韓語的學生大增，對於日後赴韓國升學更具興趣。慕光英文書院早於2021年進行優化課程，要求學生由中一開始，必需選修第三語言(按興趣選擇日語或韓語)，為全港首間於常規課程加入修讀韓語的直資中學，而計劃旨在為學生鋪設日韓語升學出路。
計劃容許五位同學可豁免文憑試成績和入學年齡條件，直接入讀慶熙大學國際教育院。另外，凡有興趣申請校長推薦免試計劃的慕光學生，可每年獲安排到訪慶熙大學國際教育院深造韓語，讓學生更早體驗在韓國學習韓語的樂趣，提升學習韓語的動力，更深入了解韓國的文化。
設日本交換生計劃
至於選修日語的同學，部分有意高中繼續選修日語的學生除了考慮本地升學，亦考慮日本升學。爲使學生及早了解自己是否適合日本留學，校方與立命館宇治中學校・高等學校洽談推出高中交換生計劃，讓學生在決定升讀日本大學前感受日本上課模式，並嘗試使用日語上課。慕光英文書院計劃每年10月和4月，按申請交換生計劃的學生的日語和英語能力，分別甄選2名修讀日語的學生，前往立命館宇治中學校・高等學校當交換生，並按照該校上課時間表，與日本當地的學生一同上課。
同一時間，立命館宇治中學校・高等學校亦會安排2名學生，前往慕光英文書院交換學習，並按照慕光上課時間表上課。交換學習為期一個月。完成一個月的交換學習後，交換生會收到修畢證書及交換學習成績表。慕光英文書院成立赴日交流學習獎學金，每名成功申請獎學金的交換生可獲資助十萬日元生活補助，獲獎學金生在完成交換學習後需完成1,000字學習報告書，提交日本留學紀錄短片；獲獎學金學生或被邀請分享交換見聞。
帶交流生認識香港
慕光英文書院校長張永豐表示，學生生涯規劃對他們未來發展的重要性，校方希望能提升學生升讀韓國大學的機會，讓他們升學後，可選擇繼續進修韓語或在大學裡主修其他心儀的學科，向目標和夢想進發。
他又提到，慕光英文書院亦會安排數名日語能力優秀的學生擔任赴港交換生的語言學習夥伴，課後提供課業指導，教授簡單廣東話日常用語及以英語聊天；校方會安排人手於每個周末亦會帶來至日本的同學認識香港，包括飲茶和參觀著名香港大學，以增加交換生在當地的文化體驗。