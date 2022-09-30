豪華餅店獲廖創興第3代接手　計劃明年初機場重開

開業近半世紀的九龍城「豪華餅店」今日(30日)最後營業，餅店已尋獲接班人，店鋪在結業後進行裝修大翻新，並改名為「香港豪華餅家1977」，初步鎖定於機場重開新店。

計劃明年初機場重開

「豪華餅店」今日於社交平台Facebook宣布，九龍城「豪華餅店」原址將於明日(10月1日)結業，廖創興家族第三代、知名精品咖啡品牌「The Coffee Academϊcs」創辦人廖偉芬，與豪華餅店老闆周生一家達成共識，繼續以另一方式經營下去，將於明年選址重開「香港豪華餅家1977」，以全新面貌與大眾見面，承傳香港中式糕點文化及保育老字號。

廖偉芬接受傳媒訪問時指，考慮到店舖現址老化，正思考未來「落腳點」。她指出，豪華餅店紥根九龍城，鄰近舊啟德機場，盛載時代意義，故初步鎖定於機場重開新店。「以前九龍城係舊啟德所在地，今次揀赤鱲角機場，所以特別有意義。」她又強調，會保留店內糕點傳統味道，亦會研製新口味，盼迸出火花。

酥皮蛋撻日賣3千個

「豪華餅店」結業消息本月中傳開後，日日店外大排長龍，有食客透露最少要排逾一小時，該餅店的紙盒及鐵盒亦成為食客的搶購對象。

「豪華餅店」是九龍城的老字號之一，1977年開業，舖位於衙前圍道，紅色的招牌及牆身非常突出，除酥皮蛋撻，合桃蛋糕、花卷等也是王牌糕餅。除影帝發哥，蔡瀾、蘇施黃等也是捧場客；高峰時日賣3,000個蛋撻。