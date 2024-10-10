貓主發文指電視牆倒塌壓死愛貓 裝修公司深夜拍片交代鞠躬致歉

原本打算給愛貓更多活動空間，卻換來一場悲劇，令主人與愛貓從此陰陽相隔。一名貓主日前在社交媒體發文，指為了給愛到處跳的貓貓更多活動空間，便找來裝修公司為家中裝修。惟涉事的設計公司懷疑疏忽，導致整幅電視牆倒塌壓死了愛貓。負責裝修的室內設計公司在社交網站拍片回應事件，並三度鞠躬道歉。該公司指，事發後一直與涉事客戶保持溝通並提供協助，惟對方認為賠償金額未達要求，無法繼續談判。
涉事公司「品味‧空間Taste Interior Design」，昨凌晨在社交媒體發布影片回應事件。吳姓設計總監在片中表示，收到涉事顧客的通知後，已即時派員到其家中了解，並打算為客戶重組傢俬及維修。惟由於客戶當時非常哀傷，拒絕公司的安排。
該名設計總監續指，公司聯絡了負責安裝電視牆的師傅實地了解情況，指師傅亦落淚並致歉；又稱願意賠償兩萬元。
工會：安裝師傅欠經驗
香港裝修從業員工會理事長周連建向本報表示，該幅掛上電視的白色牆屬於空心磚牆，並不受力，不可以用這類牆借力；在這種情況下，通常會建議客人安裝「落地」的組合櫃，而非懸掛在牆上的電視牆櫃。他認為負責安裝的師傅理應能決定合適的方案，發生這樣的悲劇證明師傅經驗不足。
周連建續指，不論是公屋還是私樓，空心磚的牆都十分常見，這類牆不受力，無力承受重物。他續指，若然真的要在這類牆安裝電視牆櫃，至少也要用釘膠作加固，惟他表示，從照片上所見，安裝的師傅疑並未有做這個步驟，致使電視牆櫃倒塌。