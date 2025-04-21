貓店長｜打卡9間香港老舖　細味舊社區人情味

日前，港鐵展出《同萌社區 THE COMMEOWNITY》攝影展，透過香港攝影師，捕捉「貓店長」的生活百態，有哪些精彩看點和打卡位？

講起海味舖，大家會聯想到甚麽？除了香氣誘人的山珍海味外，不少得的還有盡忠職守的「貓店長」們，如今在港鐵車站都能捕捉到它們的蹤影了。

最近經過港鐵中環站J出口，大家有沒有留意到沿途多了一群可愛的「貓店長」呢？

展覽分為4大主題，貓店長的身影遍布其中，包括化身親善大使招呼「萌記茶餐廳」；守護「超萌海味街」對抗老鼠偷食大軍，還會坐鎮於「萌生雜貨店」。

除了看到貓店長們各司其職的「工作照」外，還有「店長萌友寫真館」記錄它們的超萌特寫，瞬間讓觀眾穿梭到西營盤的大街小巷中，細味舊社區、老街坊的人貓情懷。

是次展覽，由「Street CATography 貓·街攝」版主兼攝影師Jonas Chan策劃，展覽照片全由他一手拍攝，他的作品曾入選2019 National Geographic Travel Photo Contest，他表示，希望透過捕捉貓咪的生活百態，鼓勵市民記錄生活中的小確幸，感受城市溫度。

到西營盤尋貓蹤 貓店長們的「老家」在哪裏？

看攝影展之餘，大家亦可以深入西營盤的各間小店，追訪參與攝影展的9位可愛貓店長們，和它們打卡合影，來個完美邂逅！

究竟這些貓店長們都在哪些老店舖之中呢？以下為大家整理了一眾小店地址：