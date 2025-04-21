貓店長｜打卡9間香港老舖　細味舊社區人情味

講起海味舖，大家會聯想到甚麽？除了香氣誘人的山珍海味外，不少得的還有盡忠職守的「貓店長」們，如今在港鐵車站都能捕捉到它們的蹤影了。
日前，港鐵展出《同萌社區 THE COMMEOWNITY》攝影展，透過香港攝影師，捕捉「貓店長」的生活百態，有哪些精彩看點和打卡位？
文章出處：「當代中國」網站
港鐵攝影展《同萌社區》 4大主題 跟隨貓店長足迹
最近經過港鐵中環站J出口，大家有沒有留意到沿途多了一群可愛的「貓店長」呢？
原來，中環站「港鐵·藝術」展廊，正展出名為《同萌社區 THE COMMEOWNITY》貓店長·窩心攝影展，帶領大家走進充滿人情味的貓貓社區——西營盤。
展覽分為4大主題，貓店長的身影遍布其中，包括化身親善大使招呼「萌記茶餐廳」；守護「超萌海味街」對抗老鼠偷食大軍，還會坐鎮於「萌生雜貨店」。
除了看到貓店長們各司其職的「工作照」外，還有「店長萌友寫真館」記錄它們的超萌特寫，瞬間讓觀眾穿梭到西營盤的大街小巷中，細味舊社區、老街坊的人貓情懷。
是次展覽，由「Street CATography 貓·街攝」版主兼攝影師Jonas Chan策劃，展覽照片全由他一手拍攝，他的作品曾入選2019 National Geographic Travel Photo Contest，他表示，希望透過捕捉貓咪的生活百態，鼓勵市民記錄生活中的小確幸，感受城市溫度。
到西營盤尋貓蹤 貓店長們的「老家」在哪裏？
看攝影展之餘，大家亦可以深入西營盤的各間小店，追訪參與攝影展的9位可愛貓店長們，和它們打卡合影，來個完美邂逅！
究竟這些貓店長們都在哪些老店舖之中呢？以下為大家整理了一眾小店地址：
現在各位「貓奴」們也可以紛紛出動大家的創意靈感，用鏡頭捕捉貓店長與香港各區社區之間的溫暖互動，優秀攝影作品更有機會登上港鐵車站展出。
詳情可前往「區區有貓店長」攝影作品公開徵集活動專頁了解更多資訊。
延伸閲讀：童年回憶｜港鐵香港站《牛仔》展覽 40年來首次展出珍藏手稿
展覽小資訊
《同萌社區 THE COMMEOWNITY》貓店長·窩心攝影展
地點：港鐵中環站J出口「港鐵．藝術」展廊
展期：即日起至6月30日
【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】